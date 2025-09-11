立法會三讀通過控煙修例草案 (17:53)

在席議員共83人，投反對票者為選委會議員江玉歡；7票棄權分別來自選委會議員林筱魯及謝偉俊；自由黨邵家輝、李鎮強和易志明；香港新方向張欣宇及實政圓桌田北辰。

草案俗稱「控煙十招」，十招將分期落實，包括擬於明年元旦起禁止向未成年人提供吸煙產品、禁止排隊吸煙等，同時吸煙罪行定額罰款倍增至3000元。至於禁售加味煙，首階段先禁非薄荷味，預計2027年第二季實施，最高罰款5萬元及監禁6個月。明年4月30日起亦禁止在公眾地方管有另類煙用物質，意味公開吸食電子煙屬違法，管有小量另類煙用物質定額罰3000元。

立法會今日審議全面禁止管有另類吸煙產品、以及禁止加味煙等「控煙10招」修例草案，兩名自由黨立法會議員提出修正案，其中邵家輝建議以「先審議後訂立」實施完稅標籤、全煙害警示、以及施行證明書制度，而李鎮強則提出取消「禁售加味煙」安排等。

邵家輝會上重申不支持禁止加味煙，指措施本末倒置，令煙民走向私煙市場，吸煙人口可能甚至增長，政府稅收亦減少，他認為加味煙是「減害產品」，形容禁售「好心做壞事」，他表決前指「局長恭喜你今日又獲通過，加（煙）稅下未見成績，我希望我地估計錯誤。」

盧寵茂指李鎮強修正案與政府政策背道而馳

醫衛局長盧寵茂表示，李鎮強提出修正案中刪去加味煙禁令與政府政策「背道而馳」，助長煙草商繼續鼓勵年輕人吸食加味煙，不應接納，而邵家輝提出修正案中，政府已就加味煙禁令規管框架及適用範圍解說；邵家輝指應就香煙物資提出原則性豁免，為執行禁令帶來極大不確定性，「豁免定義引起無止境的法律訴訟，根本目的是令禁令難以落實。」

多名議員均關注2027年第二季禁止非薄荷味加味煙。選委界立法會議員江玉歡表示，禁售加味煙非自由商業城市的普遍路徑，而更多見是針對加味煙銷售渠道、廣告推廣、以及尼古丁濃度的推廣，江玉歡指，支持邵家輝提出修正案將何時禁止加味煙交由立法會把關，如果邵家輝修正案不獲支持，會對修例投反對票。

實政圓桌立法會議員田北辰則表示，控煙草案方向正確但力度不足，指未有禁止薄荷味煙時間表，憂禁非薄荷味煙後，會令人日後反對禁止薄荷味煙，煙商亦有時間推出新產品，令吸煙率不跌反升。他不接受政府提出中間落墨方案，要求三讀記名表決並投棄權。



