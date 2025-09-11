東九文化中心11月啟用　5個表演場地擁120至1200座位　推動長期演出 (16:52)

原址是牛頭角下邨11至14座的東九文化中心快將啟用，中心的「劇院」設有1200個座位，配備6部多媒體投影機、170隻喇叭組裝、逾180支電腦LED燈、杜比全景聲、舞台自動追蹤系統等先進藝術科技設備。陳詠雯指出，中心是全港所有表演場地中，首個場館配備所有先進藝術科技設備。至於設有536個座位的「劇場」為三面台場地，適合小型表演，表演者亦可與近距離與觀眾互動。

原址是牛頭角下邨11至14座的東九文化中心快將啟用，中心的「劇院」設有1200個座位，配備6部多媒體投影機、170隻喇叭組裝、逾180支電腦LED燈、杜比全景聲、舞台自動追蹤系統等先進藝術科技設備。（楊柏賢攝）

設有536個座位的「劇場」為三面台場地，適合小型表演。（楊柏賢攝）

專為孕育藝術科技製作的多功能實驗室「創館」設243至258個座位，該館舞台與「劇院」舞台大小一樣，可供藝團排練；設160至176個座位的「形館」則可作全牆投影營造沉浸式體驗的舞蹈劇場；至於「樂館」則適合專業音樂表演及錄音之用，館內設單面觀眾席，提供120個座位。

康文署長陳詠雯（左二）表示，中心定位為推動長期演出及藝術科技的重點場地，形容「倫敦有West End、紐約有百老匯⋯⋯ 香港都想有類似咁樣嘅重點場地。」（楊柏賢攝）

陳詠雯表示，中心於11月中至明年2月中，將會有17 個節目，共80場演出及活動，詳情稍後公布。她提到，中心去年起已舉辦「東九開箱」試場節目，包括20套節目、共500場表演、逾200名藝術及科創人士參與、以及逾1.3萬人次入場。