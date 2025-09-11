情婦涉勒索260萬　否認曾獲事主承諾照顧多一年 (16:50)

被告李燕林（45歲，從事美容業）由普通話傳譯員協助應訊。她否認4項未獲同意下披露個人資料罪，以及兩項勒索罪。男事主X接受辯方盤問。辯方指，在被告與X於2022年5月19日在咖啡店見面時，被告其實沒說「已掌握X家人的資料」以及會「搞」他；X不同意。辯方再指，在該次會面中，X稱其妻子已知道他與被告的關係；X稱「唔記得有冇講過」。

辯方其後播放兩人該次在咖啡店見面時，被告錄取的對話錄音。錄音顯示，被告用普通話對X說「為什麼一次的不開心，你就做得那麼絕？你說不買新的，後來我知道你不開心，我就沒有提了」。辯方在庭上指出，錄音顯示被告已表示不再提買保時捷新車一事。X稱「依稀有記得」她有這樣說。

至於被告被指索取金錢一事，辯方指出，被告根本沒有在2022年5月向X索取60萬，6月時也沒有索取200萬。X均回答不同意。辯方稱，其實兩人於5月通電話後，X承諾再照顧她一年；X稱不完全同意。辯方續指，X又承諾照顧被告及為她交保險費，「係想佢有時間慢慢放低佢嘅感情」：X答「不可能、不同意」。辯方稱，X於同年6月曾在電話中對被告說「我黑白兩道都有人，你知不知道你在踩我的底線？」X則表示「唔記得」。