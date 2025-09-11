油塘地盤工字鐵壓斃工人　精進及分判商罰款增逾倍至28.3萬元 (16:12)

涉事工程承建商精進建築工程有限公司，早前承認「東主的法律責任」等4項傳票，罰款4.4萬元；工程二判啟益工程有限公司（啟益）亦承認「東主的法律責任」等4項傳票，罰款5.1萬元；工程三判溫金華則承認「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」等3罪，罰款3.5萬元。

控方就上述判刑提出覆核，稱本案涉及拆除886公斤的工字鐵，屬高風險工程，事情被告亦有進行風險評估，顯示被告知悉工程有物料墮下的風險，惟被告沒按照施工方案就工字鐵安排承托設備，形容施工方案屬紙上談兵。控方續指，該施供方案非以工人能夠理解的語言撰寫，形同虛設，質疑被告的行為並非只屬一時疏忽。控方又提及，被告沒安排合資格人士在場督導死者，間接導致死者程序出錯，冀法庭考慮原先的判刑是否過輕。

精進及溫金華沒回應控方陳辭，啟益的代表則強調他們並非「完全冇負責任」，又說公司過往有管理和訓練工人的紀錄，而且涉事工程亦因今次意外停工半年，招致嚴重損失。控方回應說並非指控啟益「冇做過任何嘢」，惟「好多嘢都係紙上談兵」。

暫委裁判官莊靜慧聽罷陳辭後指，被告沒就涉案工字鐵工程採取任何實際措施，確保工人安全，招致重物下墮風險，而且涉案法例的刑罰在早前修例後提高，有關修訂明顯希望讓大眾知道工業安全系統十分重要。莊官認為須判處阻嚇性和懲罰性刑罰，終把精進、啟益和溫金華的判刑分別提高至10.2萬、10.7萬和7.4萬，較原先的判罰增加逾倍。

勞工處：歡迎裁決 將繼續就刑罰偏低個案提覆核申請

勞工處對裁決表示歡迎，稱裁決反映職業安全及健康罪行的嚴重性，並向所有承建商發出強烈信息，必須依法保障工人工作安全及健康。處方發言人說，政府會繼續留意法院的裁決，對刑罰偏低的個案提出覆核申請。