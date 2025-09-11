明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

美國路德會入稟指香港國際學校管理層破壞營運協議　促糾正否則另立國際學校 (14:22)

創辦香港國際學校（Hong Kong International School, HKIS）的美國路德會（Lutheran Church-Missouri Synod, LCMS）昨（10日）入稟高等法院，稱負責營運學校的Hong Kong International School Association Limited (HKISAL)持續破壞雙方的營運協議等，向HKISAL索償近175萬美元（約1363萬港元），並要求糾正違反協議的事項。LCMS另發聲明表示，若HKISAL未能糾正有關情况，將準備將HKIS逐出淺水灣校園，並成立另一所國際學校。

根據入稟狀，LCMS指控HKISAL（即HKIS營運方）近年違反營運協議，包括在任命董事時未有尋求其批准、未有按其要求提供有關學校財政及會議紀錄等資料。入稟狀又稱，截至2024年7月31日，該校過去5個財政年度累積逾8億港元淨經營盈餘、逾24.5億港元流動資產，累積的盈餘及資產遠遠超出管理和營運一所非牟利學校的合理需求；而向學生提供的獎學金總數亦未達服務協議的要求。

入稟狀亦稱，HKISAL自2019年5年月出售一系列債券，以此提供「優先名額」，違反對所有符合入學要求的兒童開放等的協議。LCMS按照營運協議條款，向HKISAL索償1,749,888.18美元（約1363萬港元）、因被告違反營運協議而造成的損失等，亦稱若HKISAL在2027/28學年結束時，未能糾正違規行為及並遵守營運協議，將保留終止營運協議的權利，並將其從淺水灣校舍驅逐。

LCMS批香港國際學校僅向一小部分「精英」服務　違辦學初衷　

LCMS亦要求禁止被告本身或其董事、受僱人、代理人或以其他方式管理或經營HKIS；禁止HKIS每年學費超過香港政府統計處上一學年公布每月工資中位數的50％，並要求校長日後對LCMS承擔最終責任。

LCMS亦於擬建的「Hong Kong Pacific School」校網發聲明，批評HKISAL在擁有巨額財政儲備下，仍不斷向家長索要更多費用，認為現時的HKIS只向香港一小部分的「富裕的精英」開放及服務，有違辦學初衷。聲明亦指，若HKISAL未能糾正相關錯誤，將不容許HKIS繼續在屬於LCMS的淺水灣校舍營運，而LCMS將在原址成立新校、有待教育局批准的「Hong Kong Pacific School」，並以較低學校、不發售優先債券的方式錄取HKIS現有的學生。

相關字詞﹕香港國際學校 美國路德會 編輯推介

上 / 下一篇新聞