美國路德會入稟指香港國際學校管理層破壞營運協議　促糾正否則另立國際學校 (14:22)

根據入稟狀，LCMS指控HKISAL（即HKIS營運方）近年違反營運協議，包括在任命董事時未有尋求其批准、未有按其要求提供有關學校財政及會議紀錄等資料。入稟狀又稱，截至2024年7月31日，該校過去5個財政年度累積逾8億港元淨經營盈餘、逾24.5億港元流動資產，累積的盈餘及資產遠遠超出管理和營運一所非牟利學校的合理需求；而向學生提供的獎學金總數亦未達服務協議的要求。

入稟狀亦稱，HKISAL自2019年5年月出售一系列債券，以此提供「優先名額」，違反對所有符合入學要求的兒童開放等的協議。LCMS按照營運協議條款，向HKISAL索償1,749,888.18美元（約1363萬港元）、因被告違反營運協議而造成的損失等，亦稱若HKISAL在2027/28學年結束時，未能糾正違規行為及並遵守營運協議，將保留終止營運協議的權利，並將其從淺水灣校舍驅逐。

LCMS批香港國際學校僅向一小部分「精英」服務 違辦學初衷

LCMS亦要求禁止被告本身或其董事、受僱人、代理人或以其他方式管理或經營HKIS；禁止HKIS每年學費超過香港政府統計處上一學年公布每月工資中位數的50％，並要求校長日後對LCMS承擔最終責任。

LCMS亦於擬建的「Hong Kong Pacific School」校網發聲明，批評HKISAL在擁有巨額財政儲備下，仍不斷向家長索要更多費用，認為現時的HKIS只向香港一小部分的「富裕的精英」開放及服務，有違辦學初衷。聲明亦指，若HKISAL未能糾正相關錯誤，將不容許HKIS繼續在屬於LCMS的淺水灣校舍營運，而LCMS將在原址成立新校、有待教育局批准的「Hong Kong Pacific School」，並以較低學校、不發售優先債券的方式錄取HKIS現有的學生。