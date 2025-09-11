同性伴侶關係登記機制二讀否決　岑子杰盼政府修補法治缺口彰顯法治 (12:38)

李浩然今早接受港台節目《千禧年代》訪問時指，政府有責任持續商討，在兩年暫緩期內提出一個大部份議員和公眾均可接受的方案。

岑子杰接受商台節目《晴朗的一天出發》訪問，稱每一次旁聽審議該條例的立法會會議時，都因議員發言的基本邏輯混亂感到辛苦，他引述大部份議員提到法案觸及婚姻制度，強調替代框架不代表婚姻，「你唔能夠話食仿鮑魚就係食肉，你今日去食仿鮑魚，聽日就去食真鮑魚，後日就去食魚㗎喇......係無窮無盡，你嘢都唔好食吖不如」，不能因為未來尚未發生而有權否決的事情而否決今天法案。

岑又提及對經民聯議員龍漢標另眼相看，「反對得嚟有理據，保守得嚟有開明嘅步伐」，稱龍漢標會指出性小眾都有反對聲音，縱觀兩邊看法而反對法案通過，「真係有做功課」。他亦指政府以往會在推出具爭議的法案前，先向各政黨「打招呼」，但今次卻沒有，質疑局方是否有心把法案推向否決的結局。

對於會否擔心政府一拖再拖，岑子杰引述政制事務及內地局長曾國衞曾稱，若法案被否決，即是不尊重法治，亦指立法過程有目共睹，唯有保持善意相信政府會重視法治精神，在人權步伐上「交返功課」。