即時港聞

商用航空中心新客運大樓啟用　陳美寶冀吸引更多高端商務客及體育明星訪港 (19:06)

專為私人及商務飛機提供服務的香港商用航空中心，第一期擴建的新客運大樓7月起投入運作，今日（10日）正式啟用，中心完成整體擴建後每年航班處理量料可增加一倍至最高約1.9萬架次。運輸及物流局長陳美寶致辭時表示，今年上半年中心接待的商務客機中，有逾30班機的商務客均是來港處理公司上市事宜，而過去數月本港舉行的多場足球盛事，不少國際足球勁旅亦選用中心服務，經私人包機抵港，期望中心擴建後可成為標誌，吸引更多高端商務客及國際體育明星來港，推動金融發展及盛事經濟。

新客運大樓設有多個新措施，包括亞洲首創、全長26米由大樓伸延至停機坪的天際簷篷，讓旅客步出大樓便能上落機，毋須淋雨；新大樓亦改善了出入境設施設計，出境及入境通道分開，旅客可一站式完成清關手續，最快3分鐘便可上機。新大樓設兩間帶私人洗手間及淋浴間的貴賓室，貴賓室內有伊斯蘭教禮拜方向指示，為本港首個取得全球清真旅遊權威機構「新月評等」的認證的機場貴賓室項目。另外新大樓亦增設專用車庫，商務客及名人的坐駕可直接駛入大樓內，下車後一門之隔便是貴賓室，全程保障客人出行私隱。

香港商用航空中心為新鴻基地產旗下業務，新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯指，商用航空對香港金融發展及盛事經濟提供關鍵支持，公司看準需求，在2021年全球航空業因新冠疫情重創時仍決定斥資5億元擴建中心，而今年7月香港重奪新股IPO 市場全球第一位，未來仍有200多間公司正申請來港上市，相信中心正可服務相關需求。郭形容，據其粗略統計，香港市值最高的30間上市公司中，以往有一半公司的高管決策人均選用中心搭私人飛機出行；過去兩個月的國際足球比賽及沙特超級盃，亦有逾半數訪港足球勁旅選用中心服務。

機管局主席林天福補充，商用航空為建設國際航空樞紐重要一環，過去2年中心航班處理量增長2倍多，相信未來市場對商務航班等需求會愈來愈多，機管局會與中心合作，目標將本港打造成為亞洲最重要的商用航空中心。

中心主席兼新鴻基地產發展執行董事馮玉麟指，不少搭私人飛機來港處理上市業務的商務客均是來自二三線城市，該些城市每日或只有一兩班機往來本港，相信私人飛機服務對他們有吸引力。中心行政總裁劉敏儀補充，中心的私人飛機網絡連接全球387個機場，可彌補民航客機的局限性。

中心第二期擴建工程為翻新舊客運大樓，預計可增設多3間貴賓室，令中心提供的貴賓室總數增至5間，較以往多3間。另亦會有設施服務寵物旅遊、提供表演活動空間等，明年第一季完工。

相關字詞﹕新鴻基 機管局 香港商用航空中心 陳美寶

