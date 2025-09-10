明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

立法會二讀否決同性伴侶關係登記條例草案　僅14票贊成 (17:35)

立法會二讀辯論《同性伴侶關係登記條例草案》，草案在14票贊成、71票反對及1票棄權之下被否決。支持草案的議員僅包括身兼行會成員的立法會議員、新民黨成員、議員謝偉俊及謝偉銓，其中同為行會成員的工聯會議員吳秋北表決時則不在席。

投贊成票議員：（14人）

  • 何敬康（新民黨）
  • 葉劉淑儀（新民黨、行政會議召集人）
  • 李梓敬（新民黨）
  • 黎棟國（新民黨）
  • 陳家珮（新民黨）
  • 容海恩（新民黨）
  • 謝偉銓（建築、測量、都市規劃及園境界）
  • 謝偉俊（選舉委員會界別）
  • 張宇人（行政會議成員）
  • 廖長江（行政會議成員）
  • 陳健波（行政會議成員）
  • 林健鋒（行政會議成員）
  • 劉業強（行政會議成員）
  • 陳克勤（行政會議成員）

投棄權票議員：（1人）

  • 江玉歡（選舉委員會界別）

表決時不在席議員：（2人）

  • 吳秋北（工聯會、行政會議成員）
  • 李慧琼（民建聯；在北京出席人大常委會）

 

曾國衞：不會向法庭申請延長暫緩執行裁決期限

政制及內地事務局長曾國衞表示，尊重立法會的決定及投票結果，稱在推進立法的過程中，政府已盡最大努力爭取社會及立法會支持，將與律政司商討下一步工作，不會向法庭申請延長暫緩期限。他又說，明白關注同性伴侶權益的人士或團體或對表決結果感失望，期望大家以理性態度對待今次結果，「必須珍惜及維護得來不易嘅社會團結及和諧穩定」。

曾國衞說，立法會是反映社會各界及市民意見的代議士，議員認為條例草案未能代表社會主流意見及凝聚共識，顯示立法會及市民仍對議題有很大分歧，反映問題的複雜及敏感程度。他又說，今次立法過程，對行政、立法及司法機關各自按《基本法 》履行其職能起積極示範作用，亦反映立法會認真專業的態度，以及尊重香港法治及法庭裁決，認為各議員盡責履職，故不會衝擊香港法治。

曾國衞又表示，雖然條例草案未獲通過，但同性伴侶的權利受保障，包括經法庭裁決而確認的權利，如申請受養人簽證來港居留、申請公屋及繼承遺產等。

岑子杰：非常可惜　冀盡快重啟立法

政府起初因應終審法院就岑子杰案的判決而修例，岑子杰對立法會否決草案感到非常可惜，認為立法會收到的意見書顯示多數人均無強求一步到位，但「如此溫和理性的進步聲音，在今日的社會彷彿不被看見。」

岑子杰又表示，要感謝政府願意提出《同性伴侶關係登記條例》的草案，顯示今屆政府的承擔與負責，但同時認為政府明知意見會各走極端，理應更早提出草案，令社會有充分討論，尋找最大共識，而推動立法過程只經歷兩個月，其間立法會亦休會，社會未有充份時間和機會磨合意見，爭取共識。他認為社會已較以往進步，支持性小眾權益的聲音更願意放輕理想目標，維護傳統家庭價值的群體也更看見同性伴侶在日常生活中的需要。不過，終審法院的判決未落實，政府未能履行保障同性伴侶獲得平等核心權益的憲制責任，「將會成為一道未癒合的傷口」。

岑相信政府不會對違法違憲的現况視而不見，希望一眾「同志」們對未來不必過度失望，希望今次立法過程，只是落實同性伴侶權益而未跨出的起點，希望政府和立法會能展現最大的責任感、勇氣和智慧，盡快再次推動《同性伴侶關係登記條例》的立法工作。岑亦將與法律團隊研究下一步跟進工作。

梁君彥：議員「憑良心投票」　不影響憲制秩序

立法會主席梁君彥會後指，立法會最終投票否決條例草案二讀，完全符合《基本法》規定，不會影響香港特區憲制秩序。他又指，草案涉及極具爭議性的道德議題，投票結果反映今日香港社會的主流民意和價值觀。

他指立法會尊重法庭判決、堅守法治原則，但鑑於草案涉及重大道德議題，立法會議員必須兼顧香港社會的實際情况，包括傳統價值觀、社會整體利益、公眾意見和期望。議員綜合考慮各項因素後「憑良心投票」，認為正體現行政、立法和司法機關各司其職、互相尊重、互相制衡。

相關字詞﹕同志框架 立法會 曾國衞 岑子杰 編輯推介

上 / 下一篇新聞