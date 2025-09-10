立法會二讀否決同性伴侶關係登記條例草案 (17:35)

投贊成票議員：（14人）

何敬康（新民黨）

葉劉淑儀（新民黨、行政會議召集人）

李梓敬（新民黨）

黎棟國（新民黨）

陳家珮（新民黨）

容海恩（新民黨）

謝偉銓（建築、測量、都市規劃及園境界）

謝偉俊（選舉委員會界別）

張宇人（行政會議成員）

廖長江（行政會議成員）

陳健波（行政會議成員）

林健鋒（行政會議成員）

劉業強（行政會議成員）

陳克勤（行政會議成員）

投棄權票議員：（1人）

江玉歡（選舉委員會界別）

表決時不在席議員：（2人）

吳秋北（工聯會、行政會議成員）

李慧琼（民建聯；在北京出席人大常委會）

曾國衞：不會向法庭申請延長暫緩執行裁決期限

政制及內地事務局長曾國衞表示，尊重立法會的決定及投票結果，稱在推進立法的過程中，政府已盡最大努力爭取社會及立法會支持，將與律政司商討下一步工作，不會向法庭申請延長暫緩期限。他又說，明白關注同性伴侶權益的人士或團體或對表決結果感失望，期望大家以理性態度對待今次結果，「必須珍惜及維護得來不易嘅社會團結及和諧穩定」。

曾國衞說，立法會是反映社會各界及市民意見的代議士，議員認為條例草案未能代表社會主流意見及凝聚共識，顯示立法會及市民仍對議題有很大分歧，反映問題的複雜及敏感程度。他又說，今次立法過程，對行政、立法及司法機關各自按《基本法 》履行其職能起積極示範作用，亦反映立法會認真專業的態度，以及尊重香港法治及法庭裁決，認為各議員盡責履職，故不會衝擊香港法治。

曾國衞又表示，雖然條例草案未獲通過，但同性伴侶的權利受保障，包括經法庭裁決而確認的權利，如申請受養人簽證來港居留、申請公屋及繼承遺產等。

岑子杰：非常可惜 冀盡快重啟立法

政府起初因應終審法院就岑子杰案的判決而修例，岑子杰對立法會否決草案感到非常可惜，認為立法會收到的意見書顯示多數人均無強求一步到位，但「如此溫和理性的進步聲音，在今日的社會彷彿不被看見。」

岑子杰又表示，要感謝政府願意提出《同性伴侶關係登記條例》的草案，顯示今屆政府的承擔與負責，但同時認為政府明知意見會各走極端，理應更早提出草案，令社會有充分討論，尋找最大共識，而推動立法過程只經歷兩個月，其間立法會亦休會，社會未有充份時間和機會磨合意見，爭取共識。他認為社會已較以往進步，支持性小眾權益的聲音更願意放輕理想目標，維護傳統家庭價值的群體也更看見同性伴侶在日常生活中的需要。不過，終審法院的判決未落實，政府未能履行保障同性伴侶獲得平等核心權益的憲制責任，「將會成為一道未癒合的傷口」。

岑相信政府不會對違法違憲的現况視而不見，希望一眾「同志」們對未來不必過度失望，希望今次立法過程，只是落實同性伴侶權益而未跨出的起點，希望政府和立法會能展現最大的責任感、勇氣和智慧，盡快再次推動《同性伴侶關係登記條例》的立法工作。岑亦將與法律團隊研究下一步跟進工作。

梁君彥：議員「憑良心投票」 不影響憲制秩序

立法會主席梁君彥會後指，立法會最終投票否決條例草案二讀，完全符合《基本法》規定，不會影響香港特區憲制秩序。他又指，草案涉及極具爭議性的道德議題，投票結果反映今日香港社會的主流民意和價值觀。

他指立法會尊重法庭判決、堅守法治原則，但鑑於草案涉及重大道德議題，立法會議員必須兼顧香港社會的實際情况，包括傳統價值觀、社會整體利益、公眾意見和期望。議員綜合考慮各項因素後「憑良心投票」，認為正體現行政、立法和司法機關各司其職、互相尊重、互相制衡。