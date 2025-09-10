明報新聞網
即時港聞

警方入境聯合打擊非法勞工拘37人　部分人於長沙灣魚類批發市場負責搬運 (17:46)

警務處與入境事務處昨日（9日）起一連兩日打擊非法勞工，共拘捕37人，當中包括兩名僱主。涉案非法勞工主要從事裝修、清潔、餐飲業，其中有9人涉在長沙灣魚類批發市場從事搬運工作。據了解，有人聲稱收取幾百元日薪來港工作，暫時未見涉及集團式經營，至於涉案人士如何取得工作仍有待調查。

深水埗警區助理行動主任高級督察余愷峰指，過去兩日，深水埗警區聯同入境處突擊搜查92個不同地點，包括裝修中的單位、餐廳、商店、回收店拘捕28人，包括6名內地男子、2名非華裔男子、2名本地男子、4名非華裔女子、14名內地女子，年齡介乎22至60歲，涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留人士接受僱傭工作」、「僱用不可合法受僱的人」、「行使偽造文書」、「管有偽造身份證」、「通緝人士」、「非法入境」及「盜竊」罪。

其中深水埗警區、入境處再聯同西九龍機動部隊，今日（10日）凌晨時分突擊搜查長沙灣魚類批發市場拘捕9名懷疑非法勞工，9名被捕人全部為內地男子，年齡介乎21至53歲，他們暫被扣查，稍後交相關部門跟進。

被捕人當中，29人為內地人，據悉大部分持雙程證。入境事務處特遣隊高級入境事務主任（調查）梁梓聰指，若相關人士日後再度來港，入境處會按機制向他們詢問，如入境處懷疑他們來港目的，有機會拒絕他們入境。

相關字詞﹕非法勞工 編輯推介

