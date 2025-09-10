明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

申輸入侍應及初級廚師僱主須每周參與本地招聘會　勞工處長稱暫無意擴展安排　 (16:53)

勞工處今（10日）起在各就業中心舉行「補充勞工優化計劃」招聘會，申請輸入侍應生及初級廚師的僱主須於4星期本地招聘期間，每周到指定就業中心參與招聘會，即場面見求職者。勞工處處長許澤森今午到東九龍就業中心視察招聘會，其間提到當局短期內無意將安排擴展至其他工種。

勞工處處長許澤森今午到東九龍就業中心視察招聘會，與求職者、僱主代表及工會交流。他接受傳媒訪問時指，知悉今日有求職者面試後即場獲聘，他在面試區域見到僱主接連面試，認為參與情况不錯，亦有僱主向他表示滿意安排。

勞工界指招聘會職缺薪金水平低於市場，許澤森回應指計劃規定僱主以不低於每月工資中位數的水平聘請外勞，相關中位數來自統計處，有參考市場資料、會定期調整，故相信計劃用作標準合適，也足以反映市場價格。

被問到會否考慮上調輸入大量外勞的僱主到就業中心實地招聘的次數，許說實地招聘只是程序要求一部分，求職者任何時間對涉外勞申請的職缺感興趣，仍可經勞工處轉介見工。

至於實地招聘安排會否擴展至其他工種，許表明目前安排針對飲食業、侍應及初級廚師兩工種，未必適用於其他行業及工種，當局短期內無意將安排擴展至其他工種。他也表示，補充勞工優化計劃檢討料於下年中完成，但在檢討完成前，當局會視乎市場變化、新需要，推出措施調整。

相關字詞﹕外勞 輸入外勞 勞工處 補充勞工優化計劃 編輯推介

上 / 下一篇新聞