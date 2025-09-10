女子被控勒索有婦之夫260萬　事主指被告把他「逼到埋牆角」 (15:04)

被告李燕林（45歲，從事美容業）由普通話傳譯員協助應訊。她否認4項未獲同意下披露個人資料罪，以及兩項勒索罪。男事主X供稱，他分別在2022年5月及6月5日得悉載有其相片及批評字句的影片被發布後，認為是被告所為。X透過私人助理Y與被告溝通。

控方播放Y與被告在同年6月9日的通話錄音，顯示被告要X到她家談判，否則不會刪除影片。Y指被告已令X「嚇到腳都軟埋」。雙方終同意兩人同月13日見面，被告着X「自己執生」。X指被告已定下「死線」，若雙方再未能就他向被告支付的金額達成共識，被告就會更廣泛地公布兩人關係，事件「完唔到」。X指遭被告「逼到埋牆角」。

X及Y於同年6月13日在被告寓所的大堂與她見面，她向X索取200萬元。X不接受，終在律師協助下與被告簽署保密協議，並提供100萬元本票，連同之前已向被告支付的7.5萬元，他共支付107.5萬元。惟同年9月，私人銀行高層通知X指，對客戶進行年檢時發現網上有影片指X為「偽君子」，恐影響X的融資。

X同年10月13日報警，警方一度指X提供的證據不足，他遂在11月向私隱專員公署投訴。X於2023年3月再看到有網上影片指他為「騙子」。X哽咽道，被告一直以「知道他家地址」來威脅他，但他認為「禍不及妻兒」，又指自己具社會地位，故怕私隱外洩。