明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

女子被控勒索有婦之夫260萬　事主指被告把他「逼到埋牆角」 (15:04)

已婚男子因情婦索要保時捷汽車而決定分手，女方其後涉嫌將由兩人合照剪輯而成的影片發布至YouTube，指控他「玩女人」，疑向他勒索共260萬元。女方否認6罪，案件今（10日）於西九龍裁判法院（暫代區院）續審。事主稱，被告把他「逼到埋牆角」，在他按協議支付107.5萬元後，被告卻再發布含有其個人資料的影片。他擔心家人受影響，哽咽道「禍不及妻兒」。

被告李燕林（45歲，從事美容業）由普通話傳譯員協助應訊。她否認4項未獲同意下披露個人資料罪，以及兩項勒索罪。男事主X供稱，他分別在2022年5月及6月5日得悉載有其相片及批評字句的影片被發布後，認為是被告所為。X透過私人助理Y與被告溝通。

控方播放Y與被告在同年6月9日的通話錄音，顯示被告要X到她家談判，否則不會刪除影片。Y指被告已令X「嚇到腳都軟埋」。雙方終同意兩人同月13日見面，被告着X「自己執生」。X指被告已定下「死線」，若雙方再未能就他向被告支付的金額達成共識，被告就會更廣泛地公布兩人關係，事件「完唔到」。X指遭被告「逼到埋牆角」。

X及Y於同年6月13日在被告寓所的大堂與她見面，她向X索取200萬元。X不接受，終在律師協助下與被告簽署保密協議，並提供100萬元本票，連同之前已向被告支付的7.5萬元，他共支付107.5萬元。惟同年9月，私人銀行高層通知X指，對客戶進行年檢時發現網上有影片指X為「偽君子」，恐影響X的融資。

X同年10月13日報警，警方一度指X提供的證據不足，他遂在11月向私隱專員公署投訴。X於2023年3月再看到有網上影片指他為「騙子」。X哽咽道，被告一直以「知道他家地址」來威脅他，但他認為「禍不及妻兒」，又指自己具社會地位，故怕私隱外洩。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞