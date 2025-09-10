明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

婚禮公司涉瞞場地車路屬禁路　其中一名被告守行為 (13:53)

婚禮公司涉向顧客聲稱位於元朗錦田的草地婚禮場地可供車輛直達，但無透露通往該處的車路為不對公眾開放的渠務署維修通道，涉事婚禮公司和4名職員共被控31項「就消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為」傳票控罪。案件原定今天（10日）在觀塘裁判法院開審，惟控辯達成協議，以簽保守行為方式處理涉案市場推廣主任被告的控罪。裁判官批准該被告以2000元自簽守行為18個月。其餘被告的案件押後至明日（11日）答辯。

本案共有5名被告，其中一名被告董嘉韻（35歲，市場推廣主任）的法律代表稱，早前跟控方達成協議，冀以簽保守行為方式處理她面臨的兩項傳票控罪。裁判官彭亮廷批准董以2000元簽保守行為18個月，其間須保持行為良好，不得干犯《商品說明條例》下的罪行，另須支付500元訟費。

董嘉韻的承認案情提及，2023年1月29日，事主彭榮聰到Heywedd的中環辦公室查詢婚禮服務，當時董提及涉案婚禮場地有車位，亦可駕車直達，同日彭支付6.4萬費用。彭一方其後到婚禮場地參觀，發現有渠務署的告示稱不得進入。Heywedd告知彭一方，業主已收回場地，並拒絕退款。

案情又指，同年4月23日，另一事主楊嘉欣和男友到到九龍灣國際展貿中心的婚展，向Heywedd查詢婚禮服務，其間董嘉韻向他們介紹婚禮套餐，並提及涉案婚禮場地有車位，亦可駕車直達，同日他們就婚禮套餐支付12.88萬元費用。其後，楊和男友到涉案婚禮場地參觀，發現場地有渠務署的告示，顯示不准進入。Heywedd向楊一方表示，業主打算收回場地，提議改於愉景灣舉辦婚禮，但不能退款，此安排獲楊一方接納。董同年4月28日被捕，在警誡下拒絕回答問題。

其餘4名被告為鍾家杰（34歲，馬來西亞籍，公司董事）、女子陸嘉殷（35歲，沒報稱職業）、周詠彤（31歲，自由工作者）、董嘉韻（35歲，市場推廣主任）、OUT-FO LIMITED（商業名稱為Heywedd）。庭上透露，鍾打算承認部分控罪、公司被告擬承認所有控罪、陸和周的案件則或以簽保守行為方式處理。4名被告明天正式（11日）答辯。

相關字詞﹕法庭 婚禮公司 編輯推介

上 / 下一篇新聞