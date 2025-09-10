婚禮公司涉瞞場地車路屬禁路　其中一名被告守行為 (13:53)

本案共有5名被告，其中一名被告董嘉韻（35歲，市場推廣主任）的法律代表稱，早前跟控方達成協議，冀以簽保守行為方式處理她面臨的兩項傳票控罪。裁判官彭亮廷批准董以2000元簽保守行為18個月，其間須保持行為良好，不得干犯《商品說明條例》下的罪行，另須支付500元訟費。

董嘉韻的承認案情提及，2023年1月29日，事主彭榮聰到Heywedd的中環辦公室查詢婚禮服務，當時董提及涉案婚禮場地有車位，亦可駕車直達，同日彭支付6.4萬費用。彭一方其後到婚禮場地參觀，發現有渠務署的告示稱不得進入。Heywedd告知彭一方，業主已收回場地，並拒絕退款。

案情又指，同年4月23日，另一事主楊嘉欣和男友到到九龍灣國際展貿中心的婚展，向Heywedd查詢婚禮服務，其間董嘉韻向他們介紹婚禮套餐，並提及涉案婚禮場地有車位，亦可駕車直達，同日他們就婚禮套餐支付12.88萬元費用。其後，楊和男友到涉案婚禮場地參觀，發現場地有渠務署的告示，顯示不准進入。Heywedd向楊一方表示，業主打算收回場地，提議改於愉景灣舉辦婚禮，但不能退款，此安排獲楊一方接納。董同年4月28日被捕，在警誡下拒絕回答問題。

其餘4名被告為鍾家杰（34歲，馬來西亞籍，公司董事）、女子陸嘉殷（35歲，沒報稱職業）、周詠彤（31歲，自由工作者）、董嘉韻（35歲，市場推廣主任）、OUT-FO LIMITED（商業名稱為Heywedd）。庭上透露，鍾打算承認部分控罪、公司被告擬承認所有控罪、陸和周的案件則或以簽保守行為方式處理。4名被告明天正式（11日）答辯。