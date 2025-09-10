競委會鎖定兩圍標集團展開搜查行動　涉25個樓宇維修工程項目總值6億元 (13:37)

競委會調查顯示，兩個圍標集團已運作多時，組織龐大且結構緊密，成員包括多個工程承辦商及其他相關人士。他們在維修工程招標期間，涉嫌直接、或透過中間人交換並協調投標價格，部分承辦商則以較高價格入標掩護（俗稱「豬仔標」），以協助預定投標者中標。有關行為構成圍標、合謀定價及交換影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》下「第一行為守則」。

涉案的25個維修工程項目，包括23個住宅屋苑及單幢大廈，以及2座工業大廈，競委會已主動陸續與涉案樓宇的相關持分者聯絡。競委會說，搜查行動中已行使其強制權力，要求有關各方交出文件和資料，以及出席競委會聆訊以提供相關資料，呼籲任何人士如可就個案或有關行為提供資料，盡快與競委會聯絡。

競委會今年8月就涉及九龍城區某屋苑維修工程的圍標案件搜查 ，去年亦兩度與廉署採取聯合行動，搗破一個新冒起的違法集團。競委會說，深入分析所得資料後，發現「案中有案」，陸續揭發有更多違法集團滲入多區樓宇的維修工程，從事圍標等反競爭行為，並開立一宗新個案，鎖定該兩個圍標集團。