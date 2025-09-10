明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府招標如何做好盡職調查？　許正宇：政府層面加強信息共享 (13:23)

政府購涉「冒牌水」引起連日風波，財庫局採「三重行動」跟進事件，包括成立專責小組審視現有機制。立法會議員尚海龍關注，有劣跡斑斑的供應商換公司名後可繼續投標，甚至中標，關注當局如何做好盡職調查。財經事務及庫務局長許正宇回應說，專責小組會檢視的其中一個重點，是如何更有效地向其他有機會涉足採購工作的部門，分享個別部門採購期間或之後收到的企業及採購信息，當局會考慮在政府層面加強信息共享工作。

尚海龍就改善政府及公營機構的採購程序提出口頭質詢。許正宇說，現行制度下有措施監察各政府部門採購工作，包括部門要每兩年作一次自我評估，以提高人員遵守採購規定的意識及加強自我監察，而物流署設有專隊，不時到訪各部門抽查採購紀錄，作第三方審查，過去3年每年平均抽查逾100個採購項目，並就個別項目提出改善措施。

選委會議員簡慧敏關注，物流署對政府部門的招標作第三方審查，反問由哪一個部門針對物流署的招標項目作第三方審查。許正宇說，政府專責小組會整體檢視採購情况，是次事件反映「一啲情况」，如物流署或要提升警覺，會就簡慧敏提出的方向作查找及提出建議。

政府物流署在採購樽裝飲用水中，並無如2023年採用評分制審核標，財庫局上月回覆本報查詢時披露由物流署長批准不採用評分制。實政圓桌田北辰認為，由署長一人決定是否轉變招標制度，「呢個機制好似有啲問題喎」，關注當局會否就此作檢討。許正宇說，評分制轉變成另一制度並無影響質素把關，當局有機制對有關變化、調整以及具體執行作把關，重申專責小組會全面檢視如何改善採購制度。

霍啟剛：圖書館中文書招標變「價低者得」　許正宇稱以往評分內容已列基本技術要求

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛說，收到業界反映，康文署就圖書館中文書招標的標書中，剔除對投標商評分項目，變成以價格水平作為審核標準，造成價低者得的局面，憂慮破壞出版業界健康生態。許正宇回應說，坊間稱不使用計分制或會犠牲質量，但實際上沒有此情况，指出當沒有使用計分制，會將以往一些具體評分內容，例如是否有樣版、電子版發票等列為「基本技術要求」，強調投標價格並非唯一考慮，亦不是價低者得。

批發及零售界議員邵家輝稱，近日有一直投得政府標書的餐廳反映，因其母公司的其中一間公司違勞工法例，導致該餐廳未能成功中標，他關注做法會影響大集團中標，期望當局再仔細考慮。許正宇稱不就個別事件作評論，但指出當局正跟進，並已作協調及溝通，專責小組亦會考慮該原則。

相關字詞﹕招標 政府飲用水 許正宇 物流署 編輯推介

上 / 下一篇新聞