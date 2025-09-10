政府招標如何做好盡職調查？　許正宇：政府層面加強信息共享 (13:23)

尚海龍就改善政府及公營機構的採購程序提出口頭質詢。許正宇說，現行制度下有措施監察各政府部門採購工作，包括部門要每兩年作一次自我評估，以提高人員遵守採購規定的意識及加強自我監察，而物流署設有專隊，不時到訪各部門抽查採購紀錄，作第三方審查，過去3年每年平均抽查逾100個採購項目，並就個別項目提出改善措施。

選委會議員簡慧敏關注，物流署對政府部門的招標作第三方審查，反問由哪一個部門針對物流署的招標項目作第三方審查。許正宇說，政府專責小組會整體檢視採購情况，是次事件反映「一啲情况」，如物流署或要提升警覺，會就簡慧敏提出的方向作查找及提出建議。

政府物流署在採購樽裝飲用水中，並無如2023年採用評分制審核標，財庫局上月回覆本報查詢時披露由物流署長批准不採用評分制。實政圓桌田北辰認為，由署長一人決定是否轉變招標制度，「呢個機制好似有啲問題喎」，關注當局會否就此作檢討。許正宇說，評分制轉變成另一制度並無影響質素把關，當局有機制對有關變化、調整以及具體執行作把關，重申專責小組會全面檢視如何改善採購制度。

霍啟剛：圖書館中文書招標變「價低者得」 許正宇稱以往評分內容已列基本技術要求

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛說，收到業界反映，康文署就圖書館中文書招標的標書中，剔除對投標商評分項目，變成以價格水平作為審核標準，造成價低者得的局面，憂慮破壞出版業界健康生態。許正宇回應說，坊間稱不使用計分制或會犠牲質量，但實際上沒有此情况，指出當沒有使用計分制，會將以往一些具體評分內容，例如是否有樣版、電子版發票等列為「基本技術要求」，強調投標價格並非唯一考慮，亦不是價低者得。

批發及零售界議員邵家輝稱，近日有一直投得政府標書的餐廳反映，因其母公司的其中一間公司違勞工法例，導致該餐廳未能成功中標，他關注做法會影響大集團中標，期望當局再仔細考慮。許正宇稱不就個別事件作評論，但指出當局正跟進，並已作協調及溝通，專責小組亦會考慮該原則。