即時港聞

公屋聯會倡劃一綠白表首期比例至5%　建議「富戶」申購資助房屋獲額外提供抽籤號碼 (13:07)

新一份《施政報告》下周公布。公屋聯會今日（10日）表示，目前綠表和白表申請人首期按揭成數最高分別為95%和90%，即是首期最少需付樓宇售價的5%和10%，建議綠白表首期比例「睇齊」為5%，減輕申請人首期負擔；又提議為「富戶」家庭額外提供一個抽籤號碼，增加成功選購資助房屋機會。

公屋聯會提出10項建議，包括在北部都會區可提高資助房屋最低面積「封底」的標準提升至300平方呎或以上、房協「長者業主樓換樓先導計劃」擴展至房委會及租住公屋10年或以上的租戶等。

倡富戶多繳租金可撥作購買資助房屋

公屋聯會指，因應房委會今年3月通過收緊公屋「富戶政策」，同時提出增加「富戶」成功置業的機會，倡推「公屋富戶租金儲蓄計劃」鼓勵流轉，把公屋「富戶」所繳交的額外租金撥作免息儲蓄，只供以綠表資格購買資助出售房屋，建議設定最長為5年期限，逾期便無效，每名戶主只享一次機會，累計的額外租金只可用作申購居屋、綠置居、租置回收單位。

公屋聯會總幹事招國偉強調，富戶的額外租金並非房委會主要收入來源，故並不會對房委會財政有影響，又提議為「富戶」家庭額外提供一個抽籤號碼，增加成功選購資助房屋機會。

另外，天水圍天恩邨租戶於收回公屋期間墮樓亡。公屋聯會主席文裕明表示，公屋需求殷切，打擊濫用公屋措施旨在保護公共資源不被濫用，「不應該由一個單一事件評價整個工作進度」，但可作改善行政措施的參考因素。

相關字詞﹕施政報告 公屋富戶 綠白表 房委會 編輯推介

