即時港聞

保安局擬於小紅書設渠道以便舉報黑工　鄧炳強：暫未擬設機制獎勵舉報者 (13:14)

早前有市民在港使用網約私家車時，遇上疑內地黑工司機。有議員今（10日）在立法會建議仿效房委會舉報濫用公屋獎賞機制，為非法黑工舉報者提供獎賞。保安局長鄧炳強指，暫未有需要以獎賞機制吸引舉報，但會檢視獎賞機制的必要。當局亦擬於小紅書、微信及「智方便」等平台設渠道讓公眾舉報非法黑工。

鄧炳強指從2023年到今年8月，持商務簽注而非法工作的被捕人數為月均0.7人；由去年12月至今年8月持「一簽多行」而非法工作的被捕人數為月均4.1人。鄧炳強表示局方會繼續打擊非法黑工，加強情報蒐集及執法，亦會加重罰則。局方將加強網上巡邏及「放蛇」，亦會透過小紅書等內地流行社交平台宣傳，以打擊在內地的非法黑工。

邵家輝亦詢問局方會否與內地合作執法，鄧炳強回應指會與內地平台合作，下架涉非法黑工的社交平台招攬帖文，亦會於小紅書、微信及「智方便」等平台設渠道讓公眾舉報非法黑工。邵家輝其後追問，局方會否考慮仿照房委會舉報濫用公屋獎賞機制，為非法黑工舉報者提供獎賞，鄧指，現時舉報平台多元，今年舉報數字達800個，暫未有需要用獎賞機制吸引舉報，但亦表示會檢視獎賞機制的必要。

港島東選區議員梁熙及勞工界議員周小松均提到裝修黑工問題，周小松指出有部分裝修黑工會假扮訪客或住客，在裝修期間居於單位內，以逃避物管查驗。鄧炳強表示有留意到相關情况，亦有作出拘捕，會教育物管人員辨識裝修工人及真正住客或訪客的分別，亦稱會與入境處保持緊密聯繫，給予物管舉報可疑人士的渠道。

對於跨境車非法載客取酬，自由黨議員易志明追問局方會否考慮與運輸及物流局商討賦權入境處，於關口核查駕駛者是否車主，並拒絕不合格車輛進入境內。鄧回覆稱因分工不同，若逐一審查車輛或會影響車流，又表示，已與運輸及物流局商討如何平衡便利市民入境及執法效率。

相關字詞﹕網約車 黑工 邵家輝 鄧炳強 編輯推介

