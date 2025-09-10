企業申輸入外勞前須辦本地招聘會　早上不足十人到場　求職者稱曾被僱主「逼退」 (12:19)

記者今早到位於長沙灣政府合署的西九龍就業中心觀察，招聘會於中心內一間會議室進行，求職者要先到會議室外的接待處領取各機構的表格，填寫時後可申請多個職位，即可進入會議室內的等候區等待面試。

該中心早上的招聘會有三間機構參與，包括大快活快餐有限公司、金鳳大餐廳(屯門市)有限公司、味軒燒鵝餐廳有限公司，聘請樓面服務員、廚師、洗員、廚房幫工等。

招聘會剛開始，在西九龍就業中心內的市民約10多人，為招聘會而來的僅數人。據現場觀察，至中午12時，來參與招聘會的求職者不足10人。

區先生從事飲食業16、17年，對上一份工作於某食店做兼職廚房工，惟約7、8個月前，僱主輸入外勞後，要求他由鄰近住所的分店調往需長通勤時間的分店工作，及後著他暫時不用上班，「（僱主）想你知難而退。」

他續指過往7、8個月找工作甚困難，「現在都請外勞，長工不請（本地人），只請兼職。」希望政府確保讓本地工人就業優先。他在招聘會應徵大快活廚務助理，月薪約1.5萬元，較其以往月入低，但他說近來經濟差也只好接受。他又指，面試時僱主代表態度正面，也主動提出可安排他於鄰近區住區份的分店工作，自覺獲聘「成數高」。

另一位本地求職者黎先生以往曾於茶餐廳、快餐店、超級市場工作，近年全職照顧家庭，感覺生活較「空洞」，故近兩三個月決定再求職。黎先生今日應徵多份工作後指，面試期間僱主提及的要求與職缺所寫相符，但因要照顧家庭，或較難應僱主要求輪班工作，「也不是刁難，他只是講他需要的事。」

他說現時求職不易，輸入外勞令本地人求職更困難，目前只希望盡快找到工作，不介意跨區工作，除今日來西九龍就業中心，稍後也會去其他就業中心參與同類招聘會。

除本地工人，也有人才受養人來求職。劉小姐以人才計劃受養人的身份來港數月，昨日從勞工處網站得悉招聘會資訊，覺得招聘會職位空缺的工作要求、月薪還可以，故今早來應徵大快活廚房幫工。問到有沒有信心獲聘，她坦言自己不擅廣東話所以「說不準」，稍後也會參與其他招聘會。

