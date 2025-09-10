女子與同居男友吸毒致子女冰毒測試呈陽性　認虐兒判緩刑 (11:29)

女被告W.C.Y.（現36歲）為家庭主婦，她承認「對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪」，另一項吸食危險藥物罪獲控方不提證供起訴。辯方今求情指，她明白感化和社會服務令報告的內容，報告指她已參與戒毒治療和獲感化官跟進，不適合判感化令。辯方又稱，她現時專注照顧一對3歲和9歲的子女，3歲幼子本月底會從寄養家庭接回家中，她需全職照顧子女，亦要照料患有精神問題的母親，不適合履行社服令。

辯方表示，女被告後悔受前男友影響吸食冰毒，以及無阻止對方吸毒，考慮她事前無案底和現在積極更生，冀判非監禁式刑罰。辯方提及，她早前的尿液測試報告對一種藥物呈陽性反應，只因她服用安眠藥協助入睡，與吸食冰毒無關。

裁判官陳志輝判刑指，女被告的感化和社服令報告內容正面，法庭接納其驗尿報告有陽性反應，與服用安眠藥有關。陳官著她考慮如何和前男友相處，以及如何安排照顧子女，若男友服刑完畢在家中吸毒，「最終你又返嚟法庭」。陳官採納6星期監禁為量刑起點，女被告認罪減至4星期監禁，緩刑12個月。

同案男被告Y.K.W.（42 歲）早前承認吸食危險藥物罪，判囚6星期。