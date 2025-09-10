歐盟年度報告指香港基本自由續受損但23條運用「有節制」　特區政府促停干涉 (11:26)

歐盟委員會及歐盟外交與安全政策高級代表發表2024年香港年度報告，當中形容香港基本自由和權利持續受蠶食，同時《基本法》23條下《國安條例》實施較2020年《港區國安法》相對有節制（relatively measured）。特區政府昨（9日）發稿對年度報告中對國安及人權內容表示強烈不滿和反對，敦促歐盟尊重事實並立即停止干涉香港事務。
歐盟在報告中，列舉多宗國安案件審訊經年，部分被告審訊前還押超過300日，加上委任指定法官，對程序公義產生疑問。報告中形容，香港在管治上繼續加強融入國家安全元素，在政治上反對陣營及多元聲音進一步收縮，集會及和平示威自由未見恢復。
報告形容，國安法律等香港政治及法制上發展，影響香港作為國際商貿中心地位，儘管有部分跨國公司遷走，香港大致上保持開放經濟體、資本和信息自由流動，及有多元人才。
特區政府回應時說，政府全力支持司法機構依法獨立行使審判權，強調建立香港特區維護國家安全機制不會損害獨立司法權，一如其他案件，法官在處理國安案件時獨立公正地履行司法職責，不受任何干涉。
特區政府又批評，歐盟無視國安法律讓香港居民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復，形容是典型的虛偽雙重標準，促請歐盟立即停止抹黑。