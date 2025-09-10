明報新聞網
即時港聞

一帶一路高峰論壇揭幕　李家超：香港將繼續推動一帶一路高品質發展 (10:58)

一連兩日的第十屆一帶一路高峰論壇今（10日）起於灣仔會展舉行。特首李家超致辭時說，香港是理想的「一帶一路」樞紐，指香港是唯一一個融合中國及全球優勢的城市，連結區域內的人員、貿易、文化等，亦連結亞洲與世界，是超級聯絡人和超級增值人，又強調香港會繼續推動一帶一路的高品質發展。

李家超說，香港今將於與一帶一路國家簽署9份合作諒解備忘錄及合作協議，涉及爭議避免及解決、海關、反貪等；今日亦會宣布36份企業之間的協議及交易，涵蓋金融、科技、專業服務及教育等。

李續說，過去10年有超過4.5萬名來自120個國家的地區的人士參與過高峰論壇，共同推行2800個有關一帶一路的項目，而今次論壇則有超過6000名來自各地政府、國際機構及企業等的人士參與。他亦提到，香港去年與一帶一路沿線國家的對外貿易額超過2760億美元，較2013年增長八成，是同期香港整體商品貿易平均增長率約3倍，約1400間來自一帶一路沿線國家的公司已在香港設立總部。

李家超表示，香港一直致力發展成多邊主義的自由港，香港政府亦正迅速拓展全球貿易網絡，提供專業服務及效率，又提到香港國際機場三跑投入運作，旅客及貨運吞吐量將增加，有助支持一帶一路沿線國家的經濟發展。他亦表示，一國兩制框架令香港擁有成熟的法侓體系及獨立司法權，保障投資者，亦讓香港成為中西文化交匯的國際交流中心，令香港成功成為一帶一路重要平台。

一帶一路 一帶一路高峰論壇 李家超

