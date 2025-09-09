明報新聞網
即時港聞

《紐約郵報》評論文章斥本港囚權　懲教署長致函反駁指控 (23:51)

美國《紐約郵報》周日（7日）發表有關本港懲教院所的評論文章，稱在囚者面臨遭毆打及性暴力情况，身處衛生惡劣環境及缺乏適當醫療權利，「政治犯」甚至面臨被虐待和針對。懲教署長黃國興今（9日）去信《紐約郵報》，強烈反對相關指控，認為文章有關懲教署運作的說法屬虛假及毫無根據，對部門構成惡意抹黑。

該評論文章以《我曾是香港美籍政治囚犯——親眼目睹野蠻與骯髒》為題，指懲教署人員將囚犯帶到無監視鏡頭的地方進行毆打，並會授權囚犯向虐待其他囚犯，包括性侵犯；而懲教院所到處是老鼠和蟑螂，囚室悶熱難耐，夏天氣溫經常超過攝氏35度。文中又提到，政治犯被要求「自願」參與政治「洗腦」計劃，包括參與愛國主義課程；另舉例壹傳媒創辦人黎智英及前立法會議員「長毛」梁國雄等高調的泛民代表，「已被近乎完全孤立多年」。

該文章由任職美銀的美籍律師Samuel Bickett撰寫，他涉於反修例事件期間襲警，2021年被判監4個多月，翌年上訴失敗須即時服刑。文中提到，他與被警方國安處通緝的前學民思潮成員許穎婷，訪問17名前囚犯，並為香港自由委員會基金會撰寫本港囚權研究報告。

懲教署致函《紐約郵報》編輯，稱本港不存在所謂的「政治犯」，所有在囚者獲同等對待，不會因其背景、政治觀點或罪行性質而受到歧視。署方嚴肅看待任何在囚者或懲教署人員的違法行為，並按既定機制轉交相關執法部門跟進。署方設透明且完善的投訴機制，供在囚者提出不滿的意見。

署方2021年起推出「沿途有『理』」更生計劃，協助因「激進思想」犯罪進入院所的青少年重建正確價值觀。黃國興強調，所有在囚者均可自願參與該計劃，譴責任何人企圖將該計劃妖魔化為「洗腦」。他又呼籲公眾拒絕錯誤信息，避免落入故意貶低懲教署和港府的敘事陷阱。

相關字詞﹕懲教署 紐約郵報 於反修例事件

