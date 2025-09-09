本港進入夏季流感季節　15歲男生染甲流併發敗血性休克 (21:13)

該男童昨日開始出現發燒、喉嚨痛、咳嗽及嘔吐，到私家醫院求診，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。其家居接觸者暫時沒有病徵。不過，他就讀的的班別近日有另外5名學生在9月5日至6日期間出現輕微流感病徵，他們已求醫，全部無需入院。

衛生防護中心指，自上周五（5日）起已錄得5宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，是自今年4月中後再次錄得兒童嚴重個案。

中心指，監察近兩周流感的趨勢後，判斷本地已進入夏季流感季節，指夏季流感季節並非每年也出現，新冠疫情前的10年，即2010至2019年期間，本地共有5年曾出現夏季流感季節，一般在7月至8月間出現，維持介乎6至18星期。中心預料本地流感活躍程度會在短期內維持在較高水平。

本周首3日錄24宗學校爆發流感樣疾病

學校或院舍的流感樣疾病爆發方面，中心在8月31日至9月6日的一周錄得26宗涉學校或院舍的流感樣疾病爆發，共影響259人，比前一周的14宗增加近一倍，影響人數則增逾兩倍。學校出現的流感樣疾病爆發個案顯著增加，上周即開學首周，錄得15宗爆發個案，共影響202人，本周首三日已錄得24宗學校爆發個案，共影響276人，當中4宗個案涉及20至98人。