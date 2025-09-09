商人許銳生涉摸助理胸部　事主：被告非禮後問「對佢有冇感覺」 (19:49)

被告許銳生（65歲，報稱商人）被控於2024年7月8日，於私家車內及中環一間雪茄吧內，猥褻侵犯女子X。事主X供稱，案發時她是許的秘書助理，當晚陪被告以及其生意夥伴到尖沙嘴出席飯局，其後被告邀請眾人到雪茄吧，X乘坐被告的車到場，被告的司機及保鑣也在車上。

X表示，被告在車上用雙手環抱她，她嘗試推開他，對他說「你醉啦」。X哭着說「佢（被告）左手伸入我內衣入面，揸咗我個胸幾下」。被告又把手放入她的大腿內側，企圖向上掃，但她捉住被告的手。她指被告「有問我對佢有冇感覺」，她答沒有。

X與被告其後乘升降機到雪茄吧，被告又從後擁抱她。她衝出升降機後，被告在雪茄吧門外再次從後擁抱她。她向男友透露事件後報警並離職。

辯方盤問時指，X形容被告在車上的動作並不合理，質疑在兩人佩戴安全帶下，被告不可能「好似長臂猿咁」環抱她；X指兩人沒佩戴安全帶，被告的上身仍可郁動，她也有掙扎。辯方問為何X不大叫求救，X稱有叫被告停手、「我有喊囉，我好忙咁掙脫佢嘅上下其手，所以冇叫」。

辯方質疑，X聲稱遭被告擁抱，卻不慌不忙地步出升降機；X不同意，並指當時是「逃離」。辯方指出，X因薪金比同事低而深深不忿，她又為了「搏表現」而主動出席案發當晚的飯局，但被告當時不滿其工作表現，着她「適唔適合呢份工你自己考慮下」，最終X因擔心「遲早被炒」而報警誣告被告非禮；X均表示不同意。X完成作供，案件9月24日續審。