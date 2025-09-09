明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

商人許銳生涉摸助理胸部　事主：被告非禮後問「對佢有冇感覺」 (19:49)

利達豐集團創辦人許銳生涉嫌觸碰女秘書助理的胸部，並從後擁抱她，事後被控兩項猥褻侵犯罪，案件今（9日）於九​龍城裁判法院開審，許否認該兩罪。女事主X供稱，被告非禮她後，曾「有問我對佢有冇感覺」。另辯方在盤問下指出，被告不滿意X的工作表現，X擔心早晚會被解僱，因此誣告被告非禮；X不同意。

被告許銳生（65歲，報稱商人）被控於2024年7月8日，於私家車內及中環一間雪茄吧內，猥褻侵犯女子X。事主X供稱，案發時她是許的秘書助理，當晚陪被告以及其生意夥伴到尖沙嘴出席飯局，其後被告邀請眾人到雪茄吧，X乘坐被告的車到場，被告的司機及保鑣也在車上。

X表示，被告在車上用雙手環抱她，她嘗試推開他，對他說「你醉啦」。X哭着說「佢（被告）左手伸入我內衣入面，揸咗我個胸幾下」。被告又把手放入她的大腿內側，企圖向上掃，但她捉住被告的手。她指被告「有問我對佢有冇感覺」，她答沒有。

X與被告其後乘升降機到雪茄吧，被告又從後擁抱她。她衝出升降機後，被告在雪茄吧門外再次從後擁抱她。她向男友透露事件後報警並離職。

辯方盤問時指，X形容被告在車上的動作並不合理，質疑在兩人佩戴安全帶下，被告不可能「好似長臂猿咁」環抱她；X指兩人沒佩戴安全帶，被告的上身仍可郁動，她也有掙扎。辯方問為何X不大叫求救，X稱有叫被告停手、「我有喊囉，我好忙咁掙脫佢嘅上下其手，所以冇叫」。

辯方質疑，X聲稱遭被告擁抱，卻不慌不忙地步出升降機；X不同意，並指當時是「逃離」。辯方指出，X因薪金比同事低而深深不忿，她又為了「搏表現」而主動出席案發當晚的飯局，但被告當時不滿其工作表現，着她「適唔適合呢份工你自己考慮下」，最終X因擔心「遲早被炒」而報警誣告被告非禮；X均表示不同意。X完成作供，案件9月24日續審。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞