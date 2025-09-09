殯儀經紀圖賄傳道人換身後事生意罪成　上訴失敗即時服刑 (19:45)

上訴人翟國雄（被控時42歲）去年被時任暫委裁判官黎匡晉裁定向代理人提供利益罪成，之後提出上訴。李官今頒判辭提及，上訴方提出的理據，包括原審錯誤裁定涉案3000元回佣（如有的話）毫無疑問與死者殮葬安排有關；又錯誤裁定上訴人必然知悉被指遭行賄的涉案教友黃雅麗，是死者的遺產代理人。

李官分析證供指，被指取走死者身分證的上訴人，曾獲教會人士來電告知，需要歸還死者的身分證，並在還證前看過由黃雅麗出示、有關死者後事的委託書。李官認為，上訴人當刻「自然信納」黃受死者委託，強調案中有充分證據，反映上訴人相信黃有權或有機會轉介死者的殮葬服務，是死者的遺產代理人。

李官又提到，上訴人曾向黃雅麗表示，「第日你哋有事情俾我哋做，我都有回佣比你哋，因為係行規嚟嘅。」李官拒絕接納上訴方稱，當時上訴人只希望在未來索取過身長者的資料，認為「俾我哋做」必然是指直接委託上訴人或其公司處理殮葬服務。李官認為，申請方的上訴理據無一成立，最終駁回上訴，下令上訴人馬上服刑。

