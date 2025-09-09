明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港大醫學院、藥廠及研究機構合作 開展大灣區醫療數據研究合作 (19:00)

粵港澳大灣區國際臨床試驗所與香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系，及藥廠葛蘭素史克（GSK），今日（9日）簽署合作備忘錄，推動粵港澳大灣區的臨床及真實世界數據（RWS）研究。

三方的其中一項合作，是臨床試驗與真實世界數據研究（RWS），包括利用現處探索階段的研究計劃，運用大灣區部分醫療場景數據，推動創新治療。三方會共同開發並推動真實世界數據研究的新方法，應用醫療數據分析，以提升數據品質。三方也會推動學術交流及人才培訓。

按照備忘錄，三方合作將以香港為起點，開展高質素研究及分享科研成果，並逐步擴展至大灣區其他城市（例如澳門及深圳），推動應用真實世界數據支援實證決策，優化治療方案和提升醫療系統效能。

粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇在活動中致辭，指試驗所將提供所需資源與協作平台，促進各持份者之間的有效溝通與協調，期望加快將創新的本地科研成果，轉化為具體可行的醫療方案。

香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系黃志基指，該項合作將促進健康數據分析方法的創新突破，透過聯合舉辦研討會與學術交流活動，推動知識共享，並培育下一代研究人才。

 

相關字詞﹕大灣區 港大醫學院 葛蘭素史克 粵港澳大灣區國際臨床試驗所

上 / 下一篇新聞