港大醫學院、藥廠及研究機構合作 開展大灣區醫療數據研究合作 (19:00)

三方的其中一項合作，是臨床試驗與真實世界數據研究（RWS），包括利用現處探索階段的研究計劃，運用大灣區部分醫療場景數據，推動創新治療。三方會共同開發並推動真實世界數據研究的新方法，應用醫療數據分析，以提升數據品質。三方也會推動學術交流及人才培訓。

按照備忘錄，三方合作將以香港為起點，開展高質素研究及分享科研成果，並逐步擴展至大灣區其他城市（例如澳門及深圳），推動應用真實世界數據支援實證決策，優化治療方案和提升醫療系統效能。



粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇在活動中致辭，指試驗所將提供所需資源與協作平台，促進各持份者之間的有效溝通與協調，期望加快將創新的本地科研成果，轉化為具體可行的醫療方案。



香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系黃志基指，該項合作將促進健康數據分析方法的創新突破，透過聯合舉辦研討會與學術交流活動，推動知識共享，並培育下一代研究人才。



