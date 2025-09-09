中醫醫院料開院即可提供12病種門診　與三間大學合作提供臨床培訓機會 (18:56)

採用公私營協作模式營運的香港中醫醫院今年底開幕，醫院設有400張病床、多間治療室、以及檢查設施及手術室等。首年將提供門診及日間住院服務，於第二年開始，則會提供住院服務、以及社區外展服務。

香港中醫醫院行政總監卞兆祥指，醫院主要發展23種中醫優勢病種，其中12種病種「開院第一日已會有」，目前共有1000名醫護人員登記參與人才庫，7成為中醫、其餘是西醫及護士，卞兆祥未有透露會有多少中醫開院時註診，但表示人手招聘上目前「發展勢頭喺良好」。他表示，具體運安排及收費詳情，將於10月中旬公布。

香港中醫醫院與三間本地大學，亦即浸大、中大、以港大今日簽署合作協議，三間大學會共建協作平台，其中三間大學中醫藥學士學位學生會於中醫醫院作臨床培訓，由三間大學共同成立委員會建立實習範疇。浸大中醫藥學院院長李敏表示，中醫醫院中醫師可進行臨床帶教，中醫學生於開院後會於該院及內地進行實習。

另外，中醫醫院未來設有可供第一及第二期臨床研究的臨床試驗及研究中心，共設20張病床。負責臨床研究的中大中醫學院院長林志秀指，目前的硬件已經準備好，正在成立倫理委員會、相信開院後半年內開展臨床研究，研究範疇需要視乎研究者希望研究的項目，該院目前主張以都市疾病為主，但如有流行病等急性疾病亦可作研究。

醫務衛生局長盧寵茂期望香港中醫醫院與三間大學發揮協同效應，為市民提供更優質的中醫服務，並推動中醫藥教學培訓和科研創新。