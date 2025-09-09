明報新聞網
即時港聞

女子被控勒索有婦之夫260萬　事主認雙方曾婚外情但對方拒分手 (17:42)

已婚男子因情婦索要保時捷汽車而與對方分手，女方其後涉嫌於2022年至2023年將由兩人合照剪輯而成的影片發布至YouTube，指控他「玩女人」，女方又疑向他勒索共260萬元。該女子否認勒索等6罪，案件今（9日）於西九龍裁判法院（暫代區院）開審。男事主供稱，被告藉公布他的個人資料來「單方面攻擊」他。

被告李燕林被控4項未獲同意下披露個人資料罪，以及兩項勒索罪。男事主X今在庭上供稱，他於2020年與被告發展「婚外情」，2021年初起每月向被告支付4萬元生活費，惟被告又稱想買保時捷汽車，X不滿。兩人此後自2021年12月起沒再溝通，X認為兩人已分手。

X稱，他自2022年3月起不斷收到被告來電或信息，被告稱「如果唔同我見面交代清楚，後果自負」。同年5月，X指有人向他傳送YouTube影片連結，該影片由兩人合照剪輯而成，影片文字提及X的姓名，內容斥他是「感情騙子」。X指示私人助理Y去接觸被告，被告承認上載影片。

X同年5月19日在一間咖啡店與被告見面，被告不接受分手，又稱知道X的公司、住址、電話號碼及其母親的資料；X感到害怕。同月23日，X指被告透過電話向他索要60萬，他以為是「和平分手費」，但表示最多只會支付30萬，被告再要求他代供保險。X稱被告有他的個人資料，「我只能夠講冇辦法，都要俾（向被告付款）」、「肉隨砧板上」。

後來X要求被告簽保密協議再收款，他先付7.5萬元。X指同年6月，被告目睹他與女性友人離開按摩店，被告向Y表示要X付出代價，Y再在YouTube發現批評X「玩女人」的影片。X說影片公開他的樣貌以及中英文姓名等，認為被告是在「單方面攻擊」他，直接影響到他的家庭、工作、經濟。

