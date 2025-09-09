馬頭圍邨致命車禍一死六傷　涉及中電電動車 (19:36)

據警方初步調查，肇事中電電動車當時沿盛德街向馬頭圍邨行駛，到達馬頭圍邨停車場出入口時，該車懷疑逆線行駛及失控，其間撞到兩名女途人，再撞向兩部停泊在車位的私家車及輕型貨車。事件造成一死六傷，其中55歲女途人頭部及雙腳受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，於下午4時許被證實死亡。另外，62歲女途人、62歲男司機、車上4名介乎46歲至58歲的乘客受傷，均清醒分別被送往廣華醫院及伊利沙伯醫院治理。

該名姓李司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣查，案件交西九龍總區交通部特別調查隊跟進調查。警方呼籲任何人如目睹意外發生有資料提供，可致電36619000與調查人員聯絡。

現場所見，肇事中電電動車與其中一輛被撞私家車嚴重損毀，儼如廢鐵。停車場出口遺下一灘血迹、一把雨傘及一隻鞋。事後死者一名男親友到場了解，其間不禁傷心流淚，涉事司機則在警車上低頭掩臉。

中電發言人回覆指，下午約3時35分，中電一輛私家車在馬頭圍邨停車場出入口位置發生意外，有途人在意外中不幸身故，中電表示深切哀痛，並向死者家屬致以深切慰問；中電指，事發後已即時派員到醫院跟進及慰問家屬，會為他們提供適切協助，並全面配合警方調查。記者向中電查詢涉事司機的駕駛經驗，包括有無駕駛過涉案車輛、是否第一次駕駛電動車等，中電未有回應。