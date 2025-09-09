瞞債騙「遮仔會」5.7萬貸款罪成　前警員判160小時社會服務令 (13:04)

被告馬偉昌（47歲，報稱無業）早前被裁定一項欺詐罪成。案件於上月聆訊時，王官提及，被告在求情信中表示「真的深感後悔自己今次犯錯」，背景報告卻顯示他維持審訊時開脫罪責說法，即出於無心之失漏報貸款；王官因此表示不太理解被告的說法。辯方當時索取指示後，確認被告承認明知故犯，準備背景報告時或有溝通誤會。

辯方今稱，被告已再撰寫求情信表達悔意，而報告建議被告被判處社服令。王官指，被告在求情信中表示，「在還押28天內悔意冇改變」。王官續指，社服令報告內容顯示，被告再確認他於案發時「有意圖沒提供相關資訊以確保獲得貸款」，而且被告感到深切後悔，也願意承擔責任做社服令，同時承諾不再重犯；報告建議給予被告改過自新的機會。王官終判處被告服160小時社會服務令。

被告於審訊時自辯指，案發時他因工作繁忙及感冒等，導致在向「遮仔會」遞交文件時，於有否「向其他銀行或財務機構申請任何貸款」的申述中，將「有」剔作「沒有」，以及在「每月償還其他貸款的總額」中填上「0 元」，屬不小心、魯莽及糊塗；惟王官不接納被告這說法，並裁定他罪成。案件於上月聆訊時，辯方求情指，被告因結婚、家庭開支以及處理兒子喪禮而欠債。