明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

瞞債騙「遮仔會」5.7萬貸款罪成　前警員判160小時社會服務令 (13:04)

47歲時任警員2019年隱瞞曾向6間財務公司借貸逾50萬元，詐騙香港警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）批出逾5.7萬元貸款，早前受審後被裁定一項欺詐罪成。案件今（9日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官王證瑜稱，從上次聆訊起觀察被告在庭上的表現、以及閱讀社會服務令報告內容後，接納被告有真誠悔意，加上考慮到被告初犯、涉案金額在同類案件中不算非常高，故判處被告服160小時社會服務令。

被告馬偉昌（47歲，報稱無業）早前被裁定一項欺詐罪成。案件於上月聆訊時，王官提及，被告在求情信中表示「真的深感後悔自己今次犯錯」，背景報告卻顯示他維持審訊時開脫罪責說法，即出於無心之失漏報貸款；王官因此表示不太理解被告的說法。辯方當時索取指示後，確認被告承認明知故犯，準備背景報告時或有溝通誤會。

辯方今稱，被告已再撰寫求情信表達悔意，而報告建議被告被判處社服令。王官指，被告在求情信中表示，「在還押28天內悔意冇改變」。王官續指，社服令報告內容顯示，被告再確認他於案發時「有意圖沒提供相關資訊以確保獲得貸款」，而且被告感到深切後悔，也願意承擔責任做社服令，同時承諾不再重犯；報告建議給予被告改過自新的機會。王官終判處被告服160小時社會服務令。

被告於審訊時自辯指，案發時他因工作繁忙及感冒等，導致在向「遮仔會」遞交文件時，於有否「向其他銀行或財務機構申請任何貸款」的申述中，將「有」剔作「沒有」，以及在「每月償還其他貸款的總額」中填上「0 元」，屬不小心、魯莽及糊塗；惟王官不接納被告這說法，並裁定他罪成。案件於上月聆訊時，辯方求情指，被告因結婚、家庭開支以及處理兒子喪禮而欠債。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞