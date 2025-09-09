明報新聞網
即時港聞

科興及「重組流感疫苗」於孕婦及哺乳人士數據少　徐樂堅：孕婦可與醫生商討後接種 (13:03)

2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月25日展開。是次流感疫苗接種計劃新增「重組流感疫苗」，徐樂堅今（9日）接受港台節目《千禧年代》訪問時指，科興四價疫苗及「重組流感疫苗」均未有太多試驗數據證明其於孕婦及哺乳人士的效用，但徐亦指出，疫苗試驗時只須視乎疫苗對於孕婦是否禁忌，指滅活疫苗已流行50多年，於很多年齡組別亦屬安全，建議孕婦可與醫生商討後接種該兩款疫苗。

徐樂堅表示，3類疫苗分別適合不同人士，新增的科興四價注射式滅活流感疫苗適合3歲以上人士；賽諾菲三價疫苗注射式滅活流感疫苗則適合6個月以上人士；噴鼻式減活流感疫苗適合2至49歲人士，不適合孕婦；而新設的「重組流感疫苗」則適合18歲以上人士。

今年學校若不參與接種計劃，需申報原因，不參與計劃的學校名單亦須上載至中心網頁。徐樂堅解釋，新措施並非為向學校施壓，而是希望知道學校難處，從而與政府各部門提供協助，亦稱計劃目的主要為方便小童及家長，公開名單能知會家長小童所讀的學校無參與計劃，讓他們能小童到母嬰健康院等接種點。徐樂堅又提到，去年做試點計劃時已提供噴鼻式減活流感疫苗，校方均滿意安排，亦稱將會以混合模式為學童接種，學校可安排同一或不同的外展時間為學童接種注射式滅活或噴鼻式減活流感疫苗。

徐樂堅亦於商台節目《晴朗的一天出發》中補充，有哮喘病史或一年內有喘鳴的人士在接種「噴鼻式減活流感疫苗」須特別留意，因疫苗須在鼻腔內反應，因此家長若為小童接種噴鼻式疫苗，須留意其有否出現哮喘或氣促的反應。

基層醫療委員會委員林永和向本報指，據其了解科興流感疫苗於香港未正式有孕婦相關接種指引，因此目前以衛生署提供資訊為準。他相信，政府採購疫苗時「唔會亂嚟」，「會唔會助產嘅話直接打Sanofi（賽諾菲）疫苗會簡單些。」

另外，今年共有1500多名私家醫生參與疫苗接種計劃，根據政府向醫生發出的通訊文件，參與「家庭醫生疫苗採購先導計劃」的醫生，注射式滅活流感疫苗經政府補貼後的指定價格為每劑20元，而資助額每劑260元。

衛生署表明參加接種計劃者不能選擇疫苗，但家庭醫生是否可選擇採購品牌？林永和表示相信會留有彈性，具體安排需待月中作公布。他認為未來政策的大方向，均是以政府中央採購為主，預計能為市民提供一定優惠。

