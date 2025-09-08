明報新聞網
即時港聞

陳茂波：把握AI趨勢建設智慧城市　正研究建立低空飛行三維資訊樞紐 (22:32)

財政司長陳茂波今（8日）表示，人工智能正以前所未有的速度驅動科技變革，引領智慧城市進入新的發展階段，香港正積極把握此趨勢，全力推進智慧城市建設。他又指未來會「適時、適度」擴大數據開放的範圍，港府也正研究建立低空飛行三維資訊樞紐，銜接空間數據共享平台。

陳茂波今日（8日）在「智慧城市聯盟十週年」暨「大灣區低空經濟聯盟一週年」慶祝酒會致辭時表示，政府目前提供超過5600個數據集，年度下載量已突破600億次，而數據互通有助推動低空經濟發展，港府正研究建立低空飛行三維資訊樞紐，通過整合多元數據，促進跨界別應用。他又指數據和人工智能的結合，將開創更多智慧應用場景，為各行各業帶來新動能、新機遇。

智慧城市聯盟創辦人兼督導委員會主席、大灣區低空經濟聯盟創會會長葛珮帆就指，感謝特首接納了他們的聯合倡議，在去年的施政報告中提出大力發展低空經濟並成立由副司長領導的「發展低空經濟工作組」。她指在過去一年中展開了多項重要工作，包括全力協調業界，支持政府完成「修訂《民航條例》」，為低空經濟發展拆牆鬆綁。亦多次就「加快香港低空經濟落地」提出具體建議。
 

葛指聯盟推動超過20個項目參與低空經濟監管沙盒項目，又分別到杭州、深圳、廣州、珠海、東莞、蛇口、南京、上海、成都、蘇州等地考察，將內地發展低空經濟的經驗帶回香港。

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波 低空經濟 葛珮帆

