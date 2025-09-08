勝景遊新疆團車禍再增一死　累計兩死兩傷 (21:21)

旅監局回覆本報查詢指，持牌旅行代理商勝景遊一旅行團在9月3日下午於新疆發生交通意外。按照旅監局掌握的最新資料，意外中，一名團友在9月3日不幸離世，另一名同行團友亦在9月8日宣告不治。兩名受傷團友則在旅行代理商安排的工作人員陪同下，仍於當地醫院留醫。

旅監局稱，對意外造成傷亡深表哀痛，並會繼續與旅行代理商密切跟進後續安排，及為涉事團友及其家屬提供一切可行的支援和協助。

入境處晚上回覆表示，該處獲悉事件後，一直透過駐京辦、旅遊業監管局及有關旅行社了解情況及跟進事件。駐京辦入境事務組亦已派員到達當地，陪同當事人家屬處理事件，並提供適切意見及協助；該處會繼續積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

根據早前報道，車禍4名死者涉及兩個家庭。勝景遊早前表示，意外發生於行程第8日，團員分4人一車沿獨庫公路遊覽，其中一車發生意外，車上4名團員受傷，其中一人當晚離世，公司已派員陪同死者家屬由香港前往當地處理後續事宜。據了解，其餘16名團友之後由當地導遊陪同繼續行程。