明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

勝景遊新疆團車禍再增一死　累計兩死兩傷 (21:21)

勝景遊一個新疆旅行團上周三（3日）在獨庫公路遇車禍，一人當日不治，另一人留醫5日後於今日離世，累計造成兩死兩傷，目前兩名傷者仍然留院。

旅監局回覆本報查詢指，持牌旅行代理商勝景遊一旅行團在9月3日下午於新疆發生交通意外。按照旅監局掌握的最新資料，意外中，一名團友在9月3日不幸離世，另一名同行團友亦在9月8日宣告不治。兩名受傷團友則在旅行代理商安排的工作人員陪同下，仍於當地醫院留醫。

旅監局稱，對意外造成傷亡深表哀痛，並會繼續與旅行代理商密切跟進後續安排，及為涉事團友及其家屬提供一切可行的支援和協助。

入境處晚上回覆表示，該處獲悉事件後，一直透過駐京辦、旅遊業監管局及有關旅行社了解情況及跟進事件。駐京辦入境事務組亦已派員到達當地，陪同當事人家屬處理事件，並提供適切意見及協助；該處會繼續積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

根據早前報道，車禍4名死者涉及兩個家庭。勝景遊早前表示，意外發生於行程第8日，團員分4人一車沿獨庫公路遊覽，其中一車發生意外，車上4名團員受傷，其中一人當晚離世，公司已派員陪同死者家屬由香港前往當地處理後續事宜。據了解，其餘16名團友之後由當地導遊陪同繼續行程。

相關字詞﹕勝景遊 新疆 車禍 交通意外 獨庫公路

上 / 下一篇新聞