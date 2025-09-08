新一年度疫苗資助計劃納科興　衛生署強調符合品質 (19:17)

今年資助計劃提供4款、共130萬劑流感疫苗，其中120萬劑是滅活疫苗，由兩間藥廠提供，其中唯一一款四價滅活疫苗由內地藥廠科興生產，另一款則為藥廠賽諾菲生產的三價疫苗，另外兩款三價疫苗，分別是噴鼻式、以及重組疫苗。衛生防護中心總監徐樂堅解釋，過往主要採購4價疫苗，但今年因疫苗譜系改變，世衛今年建議3價或4價疫苗均可使用。

徐樂堅表示，疫苗資助計劃下分配疫苗採取「先進先出」原則，按照一貫做法，於同一個疫苗平台上，市民不可選擇疫苗品牌，「我地相信購買返嚟符合需求，最重要要求喺香港註冊藥物，符合品質成效的高標準，所以無在於（不存在）市民可以揀牌子，但於平台上如喜歡噴鼻可以揀噴鼻（疫苗）。」

衛生署總藥劑師嚴子閣表示，疫苗審批必須符合藥劑及毒藥業規例，疫苗已於本港註冊，符合成效及安全要求，而註冊是採購必然門檻。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，疫苗供應是採購疫苗「重中之重」，疫苗供應不能斷供，「政府需要採購疫苗先有得打，如果一種平台多個一個供應商，保證供應安全性提供，好開心見到有2個供應商。」

另外，衛生署6月已發信邀請學校參與學校外展疫苗接種計劃，全部學校今年均可選擇接種噴鼻或流感疫苗，目前99%學校參與，共23間學校表示不參與。徐樂堅指，今年亦新增退出機制，學校不參與到校外展計劃需提交原因，衛生署會沿用去年做法，9月將不參加外展計劃學校列入名單，徐樂堅強調學校如因校本原因不參與會協助，強調並非懲罰。