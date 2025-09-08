明報新聞網
即時港聞

稱曾與何柱國達口頭借貸協議　女商人羅麗莎入稟向何妻追討千萬欠款 (18:36)

女商人羅麗莎日前入稟高等法院，聲稱前全國政協常委、商人何柱國自2020年起出現經濟困難，雙方以口頭方式達成借貸協議，由羅麗莎向何柱國先後借出貸款合共1,000萬元，惟何柱國在生前沒有償還欠款。何柱國今年6月病逝後，其妻子黃敏珊成為其遺囑執行人，羅麗莎遂入稟高院提出申索，要求黃敏珊代夫償還欠款共1,000萬元。

根據入稟狀，原告羅麗莎報稱為一名女商人；何柱國則是一名知名本地商人，並在今年6月11日逝世，被告黃敏珊為何柱國的遺囑執行人。

原告在入稟狀稱，據她了解，何柱國自2020年起出現經濟困難。2021年8月，在何的請求下，原告與何達成口頭借貸協議，由原告向何借出1,100萬元，可隨時要求還款。原告經銀行轉帳1,100萬元至何的銀行帳戶，同日原告收到一張由何發出的2,000萬元的支票存款，原告不清楚何匯款的原因，而翌日何再請求原告借出1,500萬元，原告同意並轉帳款項，故扣除已付2,000萬元，何欠下原告600萬元。

入稟狀續指，2022年3月，何柱國再次請求原告借出400萬元，雙方達成口頭借貸協議，隨即原告以支票形式向何支付款項。至今年3月起，原告多次要求何還款但不成功。何於同年6月11日逝世，由被告黃敏珊成為其遺囑執行人，並肩負要償讓何生前合法償務的責任。原告遂入稟要求被告償還兩筆借貸的本金共同1,000萬元、相關利息及訟費。

相關字詞﹕法庭 何柱國 編輯推介

