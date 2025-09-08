七成LGBTQ+受訪者稱因關係不被承認遇生活困難　關注團體倡設不論性別伴侶登記制度 (18:37)

調查於今年5月至8月進行，共收集到544份有效回應，剔除約16%順性別異性戀者的回應後，結果反映，96%受訪LGBTQ+社群認為法律上承認伴侶關係有其重要性，最重要的目的是獲得法律保障。因伴侶關係不被承認，66%受訪者稱無法申請公共福利，例如公屋、居屋、合併報稅等，42%在醫療探訪時遭遇困難，亦35%在遺產承辦時遭遇困難。

調查亦發現，被問及法律不承認關係的影響時，63%回應者稱長遠不會留在香港；有一名固定伴侶的LGBTQ+社群回應者中，只有約一半會於海外登記婚姻或登記為法定伴侶，萌家香港分析，其中一個原因是海外登記費用高昂，若雙方在未有達成共識下解除關係亦會造成極大困擾。

萌家香港提倡設立不論性別皆可登記的伴侶制度，承認並保護所有形式的互助承諾關係，認為是在不改變婚姻定義的前提下，為應對社會問題而設立的創新法律制度，建議可由政府定期檢視、按社會需求完善相關配套法律或條文。