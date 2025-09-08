明報新聞網
即時港聞

於院舍裝「礦機」偷電挖掘加密貨幣　兩名工程公司男工被捕 (18:06)

兩名工程公司男員工涉嫌於兩間殘疾人士院舍進行工程期間，偷偷於院舍內安裝「礦機」，盜取院舍的電力挖掘加密貨幣。院舍職員發現網絡異常緩慢，檢查後懷疑有人「偷電」，遂報警處理。警方拘捕兩名分別32及33歲男子，涉嫌「竊取電力」。在案發大約一個月期間，兩院舍需多付約8000至9000元的電費。

深水埗警區科技及財富罪案組偵緝督察伍梓穎指，深水埗警區本月4日接報，一間殘疾人士院舍職員指，近月院舍網絡異常緩慢，經檢查懷疑有不法分子在院舍內假天花安裝5部俗稱「礦機」的加密貨幣挖掘設備。同一機構另一間位於秀茂坪的院舍亦有同樣情况，經調查後亦發現有3部「礦機」被人安裝在假天花內。

警方調查及分析後，發現有工程公司職員藉8月在院舍安裝智能設備，包括智能門鎖時，趁機將「礦機」連接至院舍的網絡及電力系統，從而「偷電」及「掘礦」。警方調查後，於接報翌日在旺角區及深水埗區以「竊取電力」罪拘捕兩名分別32及33歲的本地男子。據了解，兩被捕人為涉案公司員工，在該公司工作數年，相信今次是單一事件；至於有無實際成功掘到加密貨幣就有待調查。

警方指，近年加密貨幣在香港愈來愈盛行，呼籲市民委託工程公司進行裝修或者安裝期間，應安排相關人員留意安裝過程，防止不法之徒趁機會安裝礦機。市民亦應留意電費單或網絡使用量，如果發現有不尋常變動，應立即檢查。

 

竊取電力 加密貨幣 礦機 掘礦

