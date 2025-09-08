新一季流感疫苗接種計劃9.25展開　18歲以上合資格接種人士須先登記醫健通 (17:24)

衛生防護中心總監徐樂堅表示，學校今年可在同一或不同的外展活動中，選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗，目前已有約2300間、即99%學校參與外展計劃；23間學校因設施人手不足、校曆緊湊等原因不參與計劃，中心會在9月下旬將不參與計劃的學校名單上載至中心網頁。院舍防疫注射計劃方面，中心成功採購「重組流感疫苗」，將為所有安老院舍及年滿65歲的殘疾人士院舍院友安排接種。

政府額外採購10萬劑疫苗供指定私家醫生 將免費為市民接種

中心亦推出「家庭醫生疫苗採購先導計劃」，額外採購10萬劑注射式滅活流感疫苗，供同時參與疫苗資助計劃及慢病共治計劃的指定醫生，以資助價格購入，將免費為合資格市民接種。醫務衛生局策略採購統籌處總監張偉麟表示，計劃將測試供應商加大供應的可能性、物流供應、私家醫生意見，期望可以穩定疫苗供應、減低市民共付額費用，收集資料並探討日後進一步擴大採購規模。

政府將提供逾千個接種點，包括全部29間衛生署母嬰健康院、基層醫療署轄下的25個地區康健中心和地區康健站及其服務點，以及醫管局的74間普通科門診和38間公立醫院。徐樂堅表示，提供參加疫苗資助計劃私家醫生資訊的網站會優化，讓私家醫生實時更新其資訊。他強調，接種疫苗是預防季節性流感重症及其併發症的最有效方法之一，亦可減低感染流感而導致入院留醫或死亡的風險，呼籲市民盡早接種。