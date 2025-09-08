明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

塔巴︳政府收162宗塌樹報告、3宗水浸個案　12人風暴期間受傷到急症室求醫 (14:58)

八號東南烈風或暴風信號昨晚（7日）9時20分發出。隨着熱帶氣旋塔巴逐漸遠離本港，香港天文台今日（8日）下午1時10分改發三號強風信號。

【14:55】

截至今日下午1時，政府共收到162宗塌樹報告；渠務署則確認3宗水浸個案，分別位於粉錦公路近香港哥爾夫球會、元朗橫州東頭圍、及彩園邨 / 彩蒲苑往粉錦公路行人隧道，經緊急應變隊伍及強力排水機械人協助，所有水浸個案已於1至2小時內完成處理。

醫管局表示，截至今日下午12時，9名男子和3名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。

民政事務總署截至今日下午1時20分在各區共開放29個臨時庇護中心，共有221人入住。

【12:35更新】

截至今日上午11時，政府共收到104宗塌樹報告，渠務署則確認兩宗水浸個案，其中一宗位於粉錦公路近香港哥爾夫球會。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。

醫管局表示，截至今日上午10時，兩名男子和一名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

另外，民政事務總署截至今早11時20分，在各區共開放29個臨時庇護中心，共有217人入住。

【09:55更新】

截至今日（8日）上午8時，政府共收到19宗塌樹報告，暫時無收到收到山泥傾瀉或水浸報告。醫管局則說，截至今早8時，兩名男子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

另外，渠務署表示，緊急事故控制中心已於昨晚7時20分啟動，署方已派遣60隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，重複巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

相關字詞﹕颱風 塔巴 編輯推介

上 / 下一篇新聞