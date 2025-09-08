塔巴︳政府收162宗塌樹報告、3宗水浸個案　12人風暴期間受傷到急症室求醫 (14:58)

【14:55】

截至今日下午1時，政府共收到162宗塌樹報告；渠務署則確認3宗水浸個案，分別位於粉錦公路近香港哥爾夫球會、元朗橫州東頭圍、及彩園邨 / 彩蒲苑往粉錦公路行人隧道，經緊急應變隊伍及強力排水機械人協助，所有水浸個案已於1至2小時內完成處理。

醫管局表示，截至今日下午12時，9名男子和3名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。

民政事務總署截至今日下午1時20分在各區共開放29個臨時庇護中心，共有221人入住。

【12:35更新】

截至今日上午11時，政府共收到104宗塌樹報告，渠務署則確認兩宗水浸個案，其中一宗位於粉錦公路近香港哥爾夫球會。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。

醫管局表示，截至今日上午10時，兩名男子和一名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

另外，民政事務總署截至今早11時20分，在各區共開放29個臨時庇護中心，共有217人入住。

【09:55更新】

截至今日（8日）上午8時，政府共收到19宗塌樹報告，暫時無收到收到山泥傾瀉或水浸報告。醫管局則說，截至今早8時，兩名男子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

另外，渠務署表示，緊急事故控制中心已於昨晚7時20分啟動，署方已派遣60隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，重複巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。