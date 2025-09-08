天文台改發一號戒備信號 (19:44)

【13:10】天文台改發三號強風信號。天文台預料，本港平均風速每小時41至62公里。 現時風力仍然強勁，市民勿鬆懈防風措施。小型船現在駛離避風塘仍有危險。

【10:48】天文台會在下午1時10分改發三號強風信號。

【09:56】八號烈風或暴風信號會至少維持至下午1時。

上午10時，強烈熱帶風暴塔巴集結在香港之西南偏西約170公里，即在北緯21.9度，東經112.6度附近，預料向西北移動，時速約18公里，橫過廣東內陸。塔巴已在廣東台山登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。現時本港多處仍吹烈風，離岸及高地達暴風程度，而塔巴的雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。八號烈風或暴風信號會至少維持至下午1時，天文台會視乎本地風力的減弱程度，評估下午改發三號強風信號的時間。

【08:24】天文台表示，強烈熱帶風暴塔巴即將在廣東台山附近登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。八號烈風或暴風信號會至少維持至今早（8日）11時，隨後會評估改發三號強風信號的時間。黃色暴雨警告現正生效。

上午8時，塔巴集結在香港之西南偏西約170公里，即在北緯21.6度，東經112.7度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部沿岸。

上午7時50分，天文台錄得氣溫27.1°C，相對濕度90%。本港地區今日吹強風至烈風程度東南風，初時離岸及高地達暴風程度。密雲，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。日間最高氣溫約29°C。稍後轉吹偏南風，風勢逐漸減弱。

展望明日（9日）仍有驟雨，初時雨勢有時頗大。本周中後期天色好轉，驟雨減少，漸轉酷熱。（天文台）

【04:50】天文台於今日（8日）早上4時45分表示，八號東南烈風或暴風信號仍然生效，塔巴正於香港西南面約170公里左右掠過。現時本港離岸吹烈風，高地達暴風程度。按照現時預測，塔巴會在未來數小時於廣東西部登陸，而其雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。八號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。

在過去一小時，昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時97、80及68公里，最高陣風分別超過每小時125、103及86公里。

