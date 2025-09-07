11歲就讀宣道國際學校男童確診甲型流感 併發腦病變 留醫兒童深切治療部 (21:00)

個案涉及一名過往健康良好的11歲男童，他自本月5日開始出現發燒、咳嗽和流鼻水，9月6日向私家醫生求醫。同日被送往律敦治醫院急症室，再被轉送到東區尤德夫人那打素醫院兒童深切治療部留醫。他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨牀診斷為甲型流感併發腦病變。

男童家居接觸者暫時沒有病徵。他曾於去年10月接種流感疫苗。他就讀宣道國際學校，近日沒有出現流感爆發。衛生防護中心亦指，新學期開始後學校出現的流感樣疾病爆發個案顯著增加。中心錄得學校發生的流感樣疾病爆發個案，由8月最後一周的四宗爆發個案，上升至本周的15宗爆發個案，兩周錄得共19宗爆發個案。

中心總監徐樂堅醫生表示，計及上述一宗個案，開學後已錄得四宗兒童感染流感的嚴重個案。自今年一月起，中心累計已接獲15宗兒童感染流感病毒的嚴重個案，當中10宗未有接種2024-2025季度的疫苗。他稱，希望學校和家長和他們通力合作，在新學年參與季節性流感疫苗學校外展活動或自行安排子女到家庭醫生接種流感疫苗，加強保障學童健康。

衛生防護中心亦表示，雖然本港今年暫未出現夏季流感季節，中心最新監測數據顯示，本地流感活躍程度近期呈現上升波幅，並輕微超越基線水平。中心需要留意未來數周的流感趨勢。