警拘西裝「特務」涉3宗電話騙案　損失逾800萬元 (17:51)

東區警區刑事調查隊第7隊梁涇文高級督察指，經深入調查後，發現被捕男子涉嫌與3宗「假冒官員」電話騙案有關。3宗騙案發生於2025年4月至8月期間，被騙3事主年齡介乎25至82歲，損失合共879萬元。

據調查，騙徒假冒內地公安來電，指事主涉及洗黑錢等刑事案件，要求繳付保證金以示清白，而被捕人於案中會扮演「特務調查人員」，並穿著整齊西裝向事主展示偽造廉政公署證件及內地檢察院公函，藉此博取事主信任，令他們更相信涉及洗黑錢等罪行。被捕的19歲姓馮內地男子，報稱為大學生，涉嫌串謀詐騙及管有虛假文書，被帶署扣留調查。警方將繼續追查被捕男子會否涉詐騙集團，不排除有更多人被捕。

警方提醒市民，如接到自稱執法人員的不明來電，必須提高警覺，執法人員絕對不會要求市民進行轉帳匯款，交收現金或交出銀行帳戶密碼，市民如有懷疑，應立即致電防騙熱線18222，或使用「防騙視伏器」應用程式辨別可疑來電。

警方重申，「以欺騙手段取得財產罪」及「串謀詐騙」均屬嚴重罪行，最高可判處監禁10年及14年，市民切勿以身試法。