即時港聞

【持續更新】颱風「塔巴」逼近　多間航空公司取消航班 巴士停通宵服務 港鐵維持服務 (21:54)

【21﹕50更新】港珠澳大橋穿梭巴士表示，香港往澳門的巴士服務由晚上8時起暫停服務；澳門往香港巴士服務由晚上9時起暫停服務，至於香港往返珠海的巴士則由晚上10時起暫停服務，已購停運班次車票的旅客可通過微信公眾號或官方網站免費辦理退票手續。

【21﹕30更新】機管局預計，機場今晚（7日）運作大致正常，但今晚及明早（8日）部分航班升降將會受到影響，機管局將啟動航班重新編配機制，協調明天的航班有序升降，並啟動機場緊急應變中心，與各機場緊密合作，制定及實施緊急應變措施。機管局提醒旅客，應先向航空公司了解航班最新情况，待確定機位及航班時間後才出發前往機場，亦可瀏覽香港國際機場網站或流動應用程式「My HKG」查閱有關最新航班資訊。

八號烈風或暴風信號晚上懸掛，機管局稱除機場快綫外，來往市區與機場的陸路交通將會暫停或只維持有限度服務，預計輪候的士時間將較平日顯著延長，局方會即時啟動電子的士派籌系統，旅客可透過取票機或手機應用程式領取籌號排隊，毋需親身到的士站站著排隊輪候；機場亦會增設臨時休息區，提供500張椅子及手機充電站等設施，並會調派更多人手協助客運大樓內的旅客，向有需要旅客派發基本物資，包括樽裝水、乾糧和毛毯等。

至於九巴及龍運方面，「九巴遊香港」HK1線晚上8時正開出尾班車；龍運路線S1及S64維持服務至尾班車時間；其餘九巴及龍運所有日間路線則於晚上11時20分起暫停服務，其餘九巴及龍運深宵及通宵路線將暫停服務。

港鐵表示，鐵路服務在八號風球下維持正常服務，而港鐵巴士服務則於八號風球發出三小時後停止。

【21﹕15更新】大灣區航空表示，受颱風塔巴影響，部分航班服務需調整，其中原定明日（8日）往返香港及徐州的兩班航班將改為周二（9日）出發；而原定明天由泉州飛往香港的航班亦需延遲。該航空公司表示，將為該三班航班的乘客作出特別安排，乘客可於原定出發日期7天內更改機票，亦可安排退票，所有相關費用將獲豁免。

長榮航空則取消明日（8日）香港往返台北及高雄6個班次，建議旅客在前往機場前，先行查閱航空公司網站內班機實際到離。

熱帶風暴塔巴來襲，三號強風信號現正生效，天文台預料今晚（7日）9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。國泰航空表示，將取消明日（8日）少量航班，但未有公布取消的資料，但指已通知所有受影響的旅客及附上最新航班資料；今日航班目前仍維持正常服務。

國泰說，正密切留意塔巴對香港的影響，如航班需進一步取消或延誤，會自動為受影響旅客重新預訂下一班航班，建議旅客在前往機場前預先查看航班狀况。國泰另亦豁免更改機票及取消相關航班的手續費用。

香港快運昨晚亦公布，取消明日少部分航班，並預計部分航班會稍微延誤。受影響乘客可按通知瞭解航班改期的詳情及條款，建議旅客前往機場前先查看航班狀况，並在航班出發前3小時抵達機場。

另外，中華航空部分往返香港及台北的航班將取消。香港內河碼頭亦宣布今日傍晚6時起暫停所有陸路交收服務。

 

 

相關字詞﹕颱風 塔巴 國泰航空 香港快運 編輯推介 大灣區航空 長榮航空 機管局 港鐵

