【持續更新】颱風「塔巴」逼近　多間航空公司取消航班 巴士停通宵服務 港鐵維持服務 (21:54)

【21﹕30更新】機管局預計，機場今晚（7日）運作大致正常，但今晚及明早（8日）部分航班升降將會受到影響，機管局將啟動航班重新編配機制，協調明天的航班有序升降，並啟動機場緊急應變中心，與各機場緊密合作，制定及實施緊急應變措施。機管局提醒旅客，應先向航空公司了解航班最新情况，待確定機位及航班時間後才出發前往機場，亦可瀏覽香港國際機場網站或流動應用程式「My HKG」查閱有關最新航班資訊。

八號烈風或暴風信號晚上懸掛，機管局稱除機場快綫外，來往市區與機場的陸路交通將會暫停或只維持有限度服務，預計輪候的士時間將較平日顯著延長，局方會即時啟動電子的士派籌系統，旅客可透過取票機或手機應用程式領取籌號排隊，毋需親身到的士站站著排隊輪候；機場亦會增設臨時休息區，提供500張椅子及手機充電站等設施，並會調派更多人手協助客運大樓內的旅客，向有需要旅客派發基本物資，包括樽裝水、乾糧和毛毯等。

至於九巴及龍運方面，「九巴遊香港」HK1線晚上8時正開出尾班車；龍運路線S1及S64維持服務至尾班車時間；其餘九巴及龍運所有日間路線則於晚上11時20分起暫停服務，其餘九巴及龍運深宵及通宵路線將暫停服務。

港鐵表示，鐵路服務在八號風球下維持正常服務，而港鐵巴士服務則於八號風球發出三小時後停止。

【21﹕15更新】大灣區航空表示，受颱風塔巴影響，部分航班服務需調整，其中原定明日（8日）往返香港及徐州的兩班航班將改為周二（9日）出發；而原定明天由泉州飛往香港的航班亦需延遲。該航空公司表示，將為該三班航班的乘客作出特別安排，乘客可於原定出發日期7天內更改機票，亦可安排退票，所有相關費用將獲豁免。

長榮航空則取消明日（8日）香港往返台北及高雄6個班次，建議旅客在前往機場前，先行查閱航空公司網站內班機實際到離。

熱帶風暴塔巴來襲，三號強風信號現正生效，天文台預料今晚（7日）9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。國泰航空表示，將取消明日（8日）少量航班，但未有公布取消的資料，但指已通知所有受影響的旅客及附上最新航班資料；今日航班目前仍維持正常服務。

國泰說，正密切留意塔巴對香港的影響，如航班需進一步取消或延誤，會自動為受影響旅客重新預訂下一班航班，建議旅客在前往機場前預先查看航班狀况。國泰另亦豁免更改機票及取消相關航班的手續費用。

香港快運昨晚亦公布，取消明日少部分航班，並預計部分航班會稍微延誤。受影響乘客可按通知瞭解航班改期的詳情及條款，建議旅客前往機場前先查看航班狀况，並在航班出發前3小時抵達機場。

另外，中華航空部分往返香港及台北的航班將取消。香港內河碼頭亦宣布今日傍晚6時起暫停所有陸路交收服務。