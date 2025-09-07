明報新聞網
即時港聞

選委會補選　有選民冒雨前往投票　稱對有政黨背景者「更高要求」 (15:57)

選委會分組界別補選今（7日）舉行，6個界別共28名候選人競逐21個席位，截至下午2時投票率已達九成。其中獲編配622名投票人的九龍公園投票站，至下午2時已發出九成選票，下午入場投票者疏落。有選民稱選前獲候選人積極拉票，並認為天雨不影響選舉。

今次補選共設5個票站，本報記者於中午到達九龍公園投票站，尖沙咀地鐵站外有候選人團隊拉票。有票站職員指，上午9時開站前，已有部分選民到場排隊，至中午12時已有約八成獲編配至該站的選民完成投票。票站附近約3至4名警察，另有約8名便衣警員一度從票站步出。

工聯會柴灣區議員、港九三會界選民何毅淦帶同女兒到場投票，稱「帶她（女兒）感受什麼是投票，什麼是選舉」。他說天氣不影響其盡投票責任，傾向支持熟悉地區議題的候選人，並關注應對極端天氣及經濟議題。該界別共7名候選人競逐6個席位，何認為選舉關鍵非候選人數目，而是選出有賢能者。

勞工界有3名候選人兩席。公務員總工會主席、勞工界選民馮傳宗認為選舉氣氛不俗，選前該界別候選人向選民「激烈地拉票」。他不覺候選人數量少，認為參選需投於大量人力物力，「反而要感謝3位如此積極。」

天文台今早發出三號風球。港九三會界選民徐先生因天雨關係，下午1時許才到達票站。他盼當選人貼近基層議題，「不是只跟政府講口號」，又自言對有政黨背景者「更高要求」，因覺得他們的選舉資源較豐富。

港九三會界選民孔先生則認為投票率高，反映選民踴躍盡投票義務；他認為「若候選人多些，理論上會更好，但現在也有得揀」，強調投票時會參考候選人知名度和地區工作表現。

是次補選6個需競爭的界別，分別為商界（三）、創新科技界、建測規園界、勞工界，以及港九三會、新界三會界別；合資格投票人或獲授權代表共3631人。其中，分別有106及49名選民的商界（三）及創新科技界已達百分百投票率。

相關字詞﹕選委會選舉 選管會 編輯推介

