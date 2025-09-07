明報新聞網
即時港聞

葉兆輝稱學童輕生個案仍處高水平　倡三層應急機制擴至涵蓋小五六生 (14:01)

教育局今年上半年接獲17宗學生懷疑自殺身亡個案，開學前亦懷疑有學童輕生。精神健康諮詢委員會委員葉兆輝今（7日）表示，去年學童自殺個案數量比2023年減少，雖然情况未有惡化的趨勢，惟個案數量仍維持於高水平，社會各界應保持警惕。他建議將「三層應急機制」擴展至小學五、六年級，以及早發現相關個案。

葉兆輝接受無綫節目《講清講楚》訪問時表示，「三層應急機制」對受精神困擾的學生有一定幫助，惟由於75%自殺個案前無徵兆，故對防止學童自殺的成效有限。他分析，部分遺書中可見，自殺學童對未來失去盼望，其「無望感」很強，認為制度及家庭環境對學童對未來的盼望有影響，重申學校應建造一個健康的環境，令學生「要覺得學校係開心嘅」、減少上學時的焦慮；亦呼籲家長多注意孩子情緒上的急劇轉變。

葉兆輝亦提到，新冠疫情影響學生的人際關係及社交網絡，即使升上高年級後亦未能完全修補，呼籲學校製造機會，讓學生與學生之間、師生之間建立良好的朋輩關係。

對於有小學生吸食「依托咪酯」，葉兆輝稱有酒精及藥物習慣的學生，其自殺風險率會比常人高2至6倍，慨嘆：「點解個小朋友咁細個走去食呢啲嘢？」，憂慮是否生活中無其他事情能引起學童興趣，希望能「拉返佢哋返來」。

被問到少子化會否影響學童心理健康，葉兆輝表示，少子化或令壓力集中在一個小孩身上，加上父母在職無暇兼顧，學生或因而依賴社交媒體，導致精神健康狀况每况愈下。葉亦特別提到學生睡眠不足，又沒有電子產品以外的消閒選擇，因此學校可從課程安排等方面入手，讓學童有多些空間喘息。

