一帶一路高峰論壇周三起舉行　陳茂波：將深入探討多個領域合作和商機 (12:35)

陳茂波昨日到訪西貢聖家小堂與毗鄰的「天水流芳」大屋，兩座屬二級歷史建築的抗戰遺址。他說，為紀念東江縱隊在港抗日的歷史，政府整理40多個本港抗戰遺址的資料，並在多處遺址進行復修和環境維護工程，形容各抗戰遺址是讓人走進歷史的生動教科書，提醒「香港與國家的命運從來都是緊密相連的」，亦要好好守護、倍加珍惜和平。

陳茂波又引述國家主席習近平在抗戰勝利80周年大會中的重要講話，稱各個國家、各個民族只有平等相待、和睦共處，才能維護共同安全，認為講話是目前國際形勢下的「暮鼓晨鐘」。他續說，全球發展和治理都面臨更大挑戰，「世界地緣衝突頻仍，單邊主義、霸權主義橫行，保護主義衝擊全球經濟，關稅戰陰霾揮之不去」，而習近平提出的各項倡議則堅持相互尊重、平等參與、互利共贏。

陳茂波以共建「一帶一路」倡議為例，中國已與150多個國家、30多個國際組織簽署230多份共建「一帶一路」合作文件，支持和推動數以千計項目、創造以十萬計的就業機會；他引述世界銀行預測，到2030年，共建「一帶一路」相關投資有望使共建國家760萬人擺脫極端貧困、3200萬人擺脫中度貧困。陳續表示，香港一直積極為共建「一帶一路」倡議貢獻力量，而連繫內地與國際「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，將可更深度發揮，在積極貢獻國家發展戰略的過程中，為自身的發展注入新動能、開拓新機遇。