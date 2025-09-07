陳美寶：訂明網約車數量時會以數據為本 (10:37)

陳美寶於商台節目《政好星期天》表示，網約車車齡上限放寬至12年，可避免網約車供應上有太大限制，或影響現有網約車司機領牌，提供彈性及協助政策「落地」，相信屆時有一定數目的車輛供應。

被問到有多大信心法例可獲通過，陳美寶說，網約車服務在港約11年，社會就此有討論及爭議，利益及考慮各有不一，惟各界共同期盼規管的法例可盡快落實。她形容，當局正在做「先難後易」的事，先踏出一步，以主體法例訂立框架及原則，當有堅實的立足點後再推進。陳續表示，目前立法程序很緊湊，她會用最大努力向社會解說、與立法會議員溝通，抓緊時機。

的士車隊投入服務約一個月，陳美寶說，的士車隊司機數目現時已達1000、營運車輛則預計在9月底達1000，數目正持續增長，不過亦指的士車隊成功與否並非只考慮車輛數目，而是要考慮服務質素。她表示，當局會繼續協助的士車隊壯大，包括繼續與勞工處舉行招聘會，增加在口岸或特別設施上落客區的人手及令指示更清晰等。