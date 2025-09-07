明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳美寶：訂明網約車數量時會以數據為本 (10:37)

政府日前公布網約車規管主體法例，周三（10日）交予立法會首讀。運輸及物流局稱會於明年上半年制定附屬法例時訂明網約車數量，運物局長陳美寶表示，訂明數量時會以數據為本，作調研論證，考慮市民需要、平台提供的資料等，強調當局不會放慢腳步。

陳美寶於商台節目《政好星期天》表示，網約車車齡上限放寬至12年，可避免網約車供應上有太大限制，或影響現有網約車司機領牌，提供彈性及協助政策「落地」，相信屆時有一定數目的車輛供應。

被問到有多大信心法例可獲通過，陳美寶說，網約車服務在港約11年，社會就此有討論及爭議，利益及考慮各有不一，惟各界共同期盼規管的法例可盡快落實。她形容，當局正在做「先難後易」的事，先踏出一步，以主體法例訂立框架及原則，當有堅實的立足點後再推進。陳續表示，目前立法程序很緊湊，她會用最大努力向社會解說、與立法會議員溝通，抓緊時機。

的士車隊投入服務約一個月，陳美寶說，的士車隊司機數目現時已達1000、營運車輛則預計在9月底達1000，數目正持續增長，不過亦指的士車隊成功與否並非只考慮車輛數目，而是要考慮服務質素。她表示，當局會繼續協助的士車隊壯大，包括繼續與勞工處舉行招聘會，增加在口岸或特別設施上落客區的人手及令指示更清晰等。

相關字詞﹕網約車 的士車隊 陳美寶 編輯推介

上 / 下一篇新聞