香港中醫醫院12月11日投入服務 公私合作營運 (23:36)

香港中醫醫院將今年12月11日正式投入服務。醫院採用公私營合作模式，由浸會大學承辦及營運，負責管理、營運及保養，提供純中醫、中醫為主和中西醫協作服務，但不會提供急症室、全身麻醉手術、深切治療及分娩服務。

據醫衛局提交西貢區議會文件指，香港中醫醫院開院首年將提供門診、日間住院服務及臨嫀支援服務。醫院佔地約42900平方米，樓高八層及一層地庫，將設有400張病牀，當中包括250張住院病牀、90張日間病牀、40張兒科病牀及20張設於臨牀試驗及研究中心的病牀。醫院設有70間診症室及45間治療室，預計門診量約為每年40萬人次。

文件又提到，香港中醫醫院設有各種診斷和治療設施，包括中西藥房、放射診斷設施（包括 X 光、電腦掃描造影、磁力共振）、超聲波、內視鏡設施、病理化驗室、中央消毒物料供應、負壓隔離室等。醫院內的主要教學及科研設施包括臨牀試驗及研究中心、演講廳、研討設施、模擬及訓練中心、教學診症及治療室、學生附屬設施及大學職員辦公室等。

