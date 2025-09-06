明報新聞網
即時港聞

大埔王肇枝中學爆上呼吸道感染　至周四累計81人請病假 2人仍留院 (21:21)

大埔王肇枝中學出現上呼吸道感染疾病爆發。該校校長鄭思宏向本報確認，至周四（4日）因上呼吸道感染需請病假的學生累積至全校80人及1名教師，周四已通報衛生防護中心，下周起會為進入學校的所有員工及學生量度體溫，又指未收到衛生防護中心指示需停課。衛生防護中心則稱，調查發現該校有7個不同班別出現流感樣疾病爆發，截至昨日共涉及48名學生。

社交平台Threads昨日有網民發帖稱，「琴日全校師生81個缺席，今日129個缺席」，有留意涉及大埔王肇枝中學。鄭思宏電郵回覆本報稱，開學日有4名學生因上呼吸道感染而需要請假或早退，及後陸續有學生請病假，至4日已累計有80名學生及1名教師因上呼吸道感染需請病假，學校當日向衛生防護中心通報。該校指，衛生防護中心昨下午到學校巡視，並給予改善意見。學校亦隨之向教育局及法團校董會通報事件。

校方續稱，今早已向全校家長、老師及職員發出通告，稱下周一開始實施衛生防護中心建議的措施，包括建議家長在學生上學前量體溫、給予注意個人衛生措施的資料、提示在學校不適的處理方法、學校亦會為所有進入學校的員工及學生量度體溫等。

至於停課與否，校方指，學校就學生感染傳染病的停課機制按衛生防護中心預防傳染病指引的準則，並會徵詢他們專家的意見才會安排停課，今次學校無收到衛生防護中心的指示需要停課，但會按專家意見執行預防措施。

衛生防護中心指，4日接獲大埔區一間學校呈報，指該校就讀不同年級及班別的學生出現呼吸道感染病徵的人數有所增加。中心人員接獲呈報後，即時展開流行病學調查，並已到學校視察。中心調查發現該校在7個不同班別出現流感樣疾病爆發，截至9月5日，每班別受影響學生介乎3至8名，共涉及48名學生，其他班別現時未發現有聚集性感染的異常情况。

中心指，受影響學生在9月1日至4日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等病徵，3名學生需入院，當中一人已出院，全部學生情况穩定。一名留院學生鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，部分學生曾向私家醫生求診，快速抗原測試對甲型流感病毒亦呈陽性反應。

中心調查發現該校曾於9月1日在學校禮堂舉辦跨班別和跨級別活動，學生在校未有佩戴口罩，而且個別班房及活動室通風不足。中心已向校方建議需實施的感染控制措施，會繼續對該校進行醫學監察。

相關字詞﹕編輯推介 流感 王肇枝中學

