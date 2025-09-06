明報新聞網
即時港聞

警搗詐騙集團拘12人　涉賣周杰倫及G-DRAGON演唱會假票 (19:53)

早前有市民持票觀看演唱會，準備進場時始揭發購買的為假票。警方根據報案展開調查，周四（4日）起一連兩日共拘捕12人，其中包括主腦及骨幹，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。搗破的詐騙集團涉及6月的7宗假演唱會門票有關，當中包括周杰倫及G-DRAGON演唱會。

新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣表示，警方展開代號「戰步」行動，打擊網上售賣假演唱會門票，探員於周四（4日）起一連兩日拘捕8男4女，年齡由18至48歲，報稱職業為倉務員、地盤工人、侍應及無業，部分有黑社會背景，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，全部被帶署扣查。他們涉及於6月1至13日發生的7宗同類案件有關，共騙去約11萬元，當中單一最高損失約2.3萬元。被捕的12人已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。

新界北總區科技及財富罪案組經情報分析及深入調查，包括翻查大量閉路電視、追查收款戶口及IP位址等，成功鎖定涉案詐騙集團。據調查，詐騙集團分工仔細，骨幹成員在拍賣及社交平台貼文，指有演唱會門票出售，騙徒與買家轉至即時通訊軟件商討售價，「跑腿」帶同門票與買家當面交收，同時示範紫外光燈等驗票技巧及虛假購票紀錄，以增加買家信心，買家將款項轉帳至指定戶口完成交收。部分買家準備進場始揭發門票為偽造。

新界北總區科技及財富罪案組2A隊主管高級督察盧震綱指，涉案的假門票仿真度高，紙質及防偽特徵相似，但仔細查看仍可找到破綻，當中假門票背後的銷售條款英文字句排版不整齊，「of identity」兩字連在一起，欠缺空隔，另外中文條款的句號，與文字間距較大。

警方相信行動已成功瓦解售賣假門票的詐騙集團，將繼續追查假票來源及會否仍有其他涉案成員在逃。呼籲市民應透過正規官方渠道購買相關門票，遇到可疑或來歷不明的門票，必須提高警覺。如有懷疑，請立即與警方聯絡，或以「防騙視伏app」查證相關帳號、電話號碼或銀行帳號等，若市民經查證後發現受騙，請立即致電報警求助。

相關字詞﹕編輯推介 假門票 演唱會

